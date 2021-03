Geldwerte Kunst: Mit Kultur aus der Krise

Doch Kultur ist mehr als Freizeitgestaltung: Der Musikunterricht schult kognitive und motorische Fähigkeiten. Literatur und Kunst bieten Wege, die eigene Situation in der Welt zu reflektieren. Im Theater werden stellvertretend gesellschaftliche Probleme verhandelt. Kultur muss kein Spektakel sein, das die einen den anderen vorführen. Wenn sich alle einbringen können, bringt dies das Gemeinwesen weiter. Auch das ist mit Partizipation gemeint.

Kultur ist auch ein stark wachsender Wirtschaftszweig

Kunst und Kultur besser aufzustellen: Diese Forderung kommt auch von ganz anderer Seite. Eine Studie der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young stellt fest, dass der Kultur- und Kreativwirtschaft durch die Coronamaßnahmen europaweit 200 Milliarden Euro an Einnahmen verloren gegangen seien. Zugleich handle es sich aber um den Wirtschaftszweig, der in den letzten Jahren mit am stärksten gewachsen und zugleich am besten in der Lage sei, schnell auf neue, ungewohnte Herausforderungen zu reagieren.

Die Studie fordert massive Investitionen in den Kulturbereich. Nicht nur um den drohenden Kollaps abzuwenden, sondern auch um "die notwendigen Bedingungen zu schaffen, dass sich Investitionen lohnen und Kreative ein angemessenes Einkommen erhalten". Und sie geht noch einen Schritt weiter und plädiert dafür, die "Millionen individueller und kollektiver Talente" zu nutzen – als "wesentlichen Beschleuniger sozialer, gesellschaftlicher und ökologischer Veränderungen in Europa."