Viktoriia Vitrenko: Die Stimme erheben

"Limbo" hat sie auf dem Eclat-Festival im Februar 2022 in Stuttgart uraufgeführt. Am Anfang sitzt sie in Verbände gewickelt, wie mumifiziert, am Klavier. Die Lieder von fünf Komponist:innen, in ihrem Auftrag geschrieben und szenisch aufgeführt mit Videoeinspielungen, handeln von Isolation und Handlungsunfähigkeit. Sie spielen an auf die Gefangenschaft von Maria Kalesnikava, legen aber auch Vitrenkos persönlichen Empfindungen in den Corona-Jahren offen. Die Lieder enthalten bereits eine Vorahnung davon, was sich keine drei Wochen später in ihrem Heimatland ereignen wird.

Kurz nach der russischen Invasion steht Vitrenko im Schlossgarten vor dem Opernhaus und dirigiert inmitten der Masse von Menschen die Solidaritätsveranstaltung. Den Anstoß dazu hatten die Stuttgarter Philharmoniker gegeben, die Vitrenko bereits in "Motor City Super Stuttgart" dirigiert hat, dem Stück von Schorsch Kamerun in der Stuttgart-21-Baugrube. Dafür brauchte es eine Rechtsform, einen Veranstalter und Ansprechpartner, erklärt sie. Diese Funktion hat der Verein Interakt übernommen.

"Antwortbriefe werden abgefangen"

Interakt hat Vitrenko 2017 gemeinsam mit Maria Kalesnikava gegründet, der Flötistin mit dem knallroten Lippenstift. "Sie kam zu meiner Abschlussprüfung", beantwortet Vitrenko die Frage, wie sie sich kennengelernt haben. Die beiden Frauen verstanden sich auf Anhieb, auch weil es zwischen Belarus und der Ukraine viele Ähnlichkeiten gab. Interakt ist ein Verein, eine Initiative, der heute um die fünfzehn Künstler:innen verschiedener Sparten angehören. Alle Projekte sind interdisziplinär angelegt, verbinden verschiedene Künste.

Kalesnikava war nur an den ersten Produktionen beteiligt. "Jede Dritte", ein "szenisches Konzert für, von und über Frauen, die nicht mehr schweigen wollen", war ihre Idee. Gewalt gegen Frauen, heißt es im Ankündigungstext, "geschieht im Osten und Westen, im Krieg und im Frieden, in Worten und Taten, im Internet, zu Hause, bei der Arbeit, in der Schule oder auf der Straße." Dann wechselte Kalesnikava von der Musik in die Politik. Sie beteiligte sich am Präsidentschaftswahlkampf auf Seiten der Opposition gegen den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko und wurde verhaftet. Seither sitzt sie im Gefängnis.

Vitrenko und Interakt haben Kalesnikavas Situation immer wieder angesprochen: mit einem Frauenmarsch samt Konzert unter dem Titel "Women United" im Monat nach ihrer Verhaftung; im Jahr darauf auch in Kiew; mit dem Kurzfilm "Belarus – Demokratiemärchen"; mit dem Stück "Böse Frauen", das ihr gewidmet war; und mit einer weihnachtlichen Postkartenaktion, 2021 und 2022, an die Gefangenen von Belarus. "Die Postkarten kommen schon an", erzählt Vitrenko, "wenn wir auch nie so genau wissen, welche Adressaten wir erreicht haben. Denn auch die Antwortbriefe werden manchmal abgefangen."