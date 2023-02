Krieg und Frieden im Land: "Alles ein bisschen schizo"

Das verstört, auch deshalb, weil sie die harten Konflikte kennt, die ihre Generation mit den Eltern hatte, die sich widerstandslos in den Zweiten Weltkrieg hineintreiben ließen. Und es macht einsam, weil sie sieht, dass sie an ihrer Basis von Baerbock-Fans umringt ist. Für die Jungen, stellt sie fest, gibt es nichts zu kritisieren, sie reden auch kaum darüber. Also schreibt sie einen Brief, adressiert an die Bundestagsgrünen in Berlin sowie an zwei Einzelpersonen, von denen sie hofft, verstanden zu werden: Antje Vollmer (79) und Winfried Hermann (70). Kontext veröffentlicht ihn in voller Länge.

Es ist ein Dokument des Schmerzes über den Verlust von Gewissheiten, die sie zu den Grünen gebracht haben. Zuletzt Lützerath, Gasdeals in Katar, längere AKW-Laufzeiten, jetzt immer wieder Hofreiter mit Haubitzen – das kann man als Verrat an grünen Idealen werten. Ise Bausch empfindet wohl so, fragt, warum sie kein Wort darüber verlieren, wie eine Strategie zur friedlichen Lösung des Krieges aussehen könnte? Warum diese "Verniedlichung" schwerer Waffen? Warum diese "Hetzjagd" gegen Scholz und dieses "Kriegsgetöse", in dem Russland "besiegt oder gar vernichtet" werden müsse? Fragen über Fragen, deren Beantwortung, so hofft sie, nicht mit dem Vermerk abgehakt werde, das sei die Stimme einer Putin-Versteherin. Das wird schwer. "Aber man muss doch dagegen halten", sagt sie.