Winfried Hermann und der Krieg: "Ich gehe als Pazifist ins Grab"

Aufgewachsen im schwäbischen Rottenburg, einer Kleinstadt am Neckar, deren Kern der Bischofssitz ist, weiß der junge Winfried um die Anfälligkeit der Gläubigen bei Gewissensprüfungen. Wer hat Schuld auf sich geladen? Wer hält die Backe hin? Sein Vater kommt aus dem Krieg zurück, spricht nicht viel ("das willst du nicht wissen"), wird Geschäftsführer einer Druckerei, die Heiligenbildchen herstellt, die bekommt, wer Verlockungen widersteht. Der Sohn geht sonntags ins "Domstüble" statt in den Dom und sagt, er werde "nie in den Krieg ziehen", weil er niemanden töten wolle. Die USA bomben in Vietnam. Er verweigert den Dienst an der Waffe, muss dennoch vier Monate zur Truppe nach Ulm, bis er anerkannt wird.

Die weltliche Grundlage bietet der Geislinger Politologe Dieter Senghaas ("Kritische Friedensforschung"), die religiöse entstammt der Bergpredigt ("Gebot der Feindesliebe"), und beide gelten ihm bis heute. Natürlich ist er bei den Blockaden in Mutlangen, bei der Menschenkette zwischen Stuttgart und Neu-Ulm, bei der Großdemo im Bonner Hofgarten dabei, später bei den Grünen, die ihm als erste Adresse für Antimilitarismus und Pazifismus erscheinen.

Post vom Professor: Kriegstreiber stoppen

Heute sitzt er im obersten Stock des Stuttgarter Verkehrsministeriums im Dorotheen Quartier, einem sauteuren Bau im Breuninger-Reich, viel Chrom, viel Glas. Er hat einen Brief von dem emeritierten Tübinger Sportprofessor Helmut Digel bekommen, der ihm persönlich und politisch nahe steht. Beide loben die Ruhe von Kanzler Olaf Scholz. Der 78-Jährige war auch einmal Leichtathletikpräsident, Unterstützer der Ostpolitik von Willy Brandt, also für den Ausgleich mit der Sowjetunion, und Bundeswehr-Offizier. Hermann hat Leibesübungen studiert, gelehrt (unter anderem Stuttgarts OB Frank Nopper) und die Grünen als Sprecher vertreten. Die Rollschuhe, auf denen er 1984 in den Landtag gefahren ist, sind quasi historisch. Die von ihm gestützte Bewegung "Sportler für den Frieden" ist es auch.