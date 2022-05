Schwierig, das mit der Freiheit

Nur folgerichtig also, dass der Tag der Pressefreiheit, der 3. Mai, in Stuttgart dieses Jahr auch für eine Kundgebung unter dem Motto "Freiheit für Julian Assange" genutzt wurde. Stefan Drößler vom Bezirk Stuttgart-Nordwürttemberg von Amnesty International hat dort eine interessante Rede gehalten, in der er nicht nur die Chronologie des Falles Assange nachgezeichnet, sondern auch auf die Bedeutung für den Journalismus und die Freiheit desselben hingewiesen hat. Wir haben sie hier dokumentiert.

Sehr verkürzt bedeutet Pressefreiheit, alles schreiben zu dürfen, ohne dafür strafrechtliche Verfolgung fürchten zu müssen – offenkundige Hetze, Verleumdungen und Falschbehauptungen ausgeschlossen. Hier wird’s schon schwierig, nicht nur, weil die genannten Sachverhalte immer interpretationsabhängig sind. Sondern auch, weil dies in Zeiten kriselnder Verlagshäuser, die immer weniger über die klassischen Einnahmewege wie Anzeigen oder Abos verdienen und dies mit Online-Reichweite wettmachen wollen, zu bedenklichen Auswüchsen führen kann. Journalismus sei oft nur noch klickgetrieben, sagt der Konstanzer Journalist Michael Lünstroth, und gut geklickt werden eben oft Inhalte, die skandalisieren, die in gesellschaftlichen Debatten Polarisierung noch befeuern. Auch aus diesem Grund hat er mit einigen MitstreiterInnen das neue Lokalmedium "Karla" initiiert, das im Sommer an den Start gehen soll. Das freut auch uns bei Kontext, denn damit wird die Familie der nicht gewinnorientierten, unabhängigen, gemeinnützigen Medienportale wieder ein bisschen größer.

Geht doch: Endlich Betriebsrat!

Mit dem Recht, also im juristischen Sinne, ist es so eine Sache. Das Recht auf Gründung eines Betriebsrates kann Gesetz sein, wie es will – immer wieder versuchen Firmen, dies zu verhindern. So war es auch bei ST Stanztechnik in Unterensingen im Kreis Esslingen. Neun Monate lang behinderten die Eigentümer und Chefs, die Gebrüder Günther und Volker Mayer – der eine über 70, der andere über 80 Jahre alt – alle Versuche, einen Betriebsrat zu gründen. Kontext hatte darüber berichtet. Termine wurden verschleppt, Einladungen nicht ausgehängt, sogar gekündigt wurde einem Engagierten. Doch die 170 Beschäftigten ließen sich nicht einschüchtern, gemeinsam mit der IG Metall Esslingen haben sie es nun geschafft: Sie haben ihren Betriebsrat gewählt, Wahlbeteiligung: 80 Prozent. Glückwunsch!