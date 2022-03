Betriebsratswahlen: Seltsame Brüder und Mutter Teresa

Da wäre es schon gut, einen Betriebsrat zu haben, der Einblick in die wirtschaftliche Lage hat, der für Transparenz bei Maßnahmen sorgt, der Schwierigkeiten bespricht, der Betriebsvereinbarungen zum Beispiel über Mehrarbeit aushandeln kann. Und der im schlimmsten Fall einen Sozialplan verhandeln kann, sollte der Laden insolvent gehen.

Nun ist so eine Arbeitnehmervertretung nicht mit links zu gründen: Die Beschäftigten müssen zum Notar, um dort an Eides statt zu hinterlegen, dass sie einen Wahlvorstand auf den Weg bringen wollen. Im Sommer zieht sich das hin wegen Urlaubszeit. Als das endlich erledigt ist, mit allen notwendigen Beurkundungen, geht das Ganze an die Geschäftsführung mit der Aufforderung, einen zeitnahen Termin zu nennen, um die Wahl zu besprechen. Antwort: Man melde sich baldmöglichst. Nichts passiert. So geht es ein paar Mal hin und her, schließlich lehnt das Patriarchen-Duo eine Wahlversammlung für den Wahlvorstand (den man braucht, um eine Betriebsratswahl zu organisieren) im Betrieb ab, darauf lädt die IG Metall in die Festhalle nach Unterensingen ein.

Chef droht mit Aufgabe des Betriebs

Das Nein der Geschäftsführung hat es in sich. Sie habe noch nie einen Betriebsrat gebraucht, erläutert sie per Aushang, und dann kommt’s: "Sollte die Stanztechnik-Belegschaft tatsächlich einer Betriebsratsgründung zustimmen, muss ich persönlich davon ausgehen, dass ich Fehler in der bisherigen Führung gemacht habe, und schließe daraus, dass ich nicht mehr der geeignete Firmenlenker bin." Weiter heißt es: "Ich müsste dann für mich selbst und damit für die Firma die notwendigen Konsequenzen ziehen und dem Betriebsrat weitgehend die zukünftigen Geschäfte überlassen." Gezeichnet ist das Papier mit "Günther Mayer, Geschäftsführer". Das ist ein Wort.