Comic-Künstlerin Barbara Yelin: "Puzzleteile einfügen, wo es kein Bild gibt"

Direkt auf "Irmina" folgte 2016 eine streng biografische Arbeit über die israelische Schauspielerin und Friedensaktivistin Channa Maron, die 1933 als Kind mit ihren Eltern nach der Machtübernahme der Nazis aus Deutschland geflohen war. Mit einer anderen geflohenen jüdischen Deutschen, der Dichterin Mascha Kaléko, beschäftigte sie sich in einer Episode für die 2021 erschienene Comic-Anthologie "Nächstes Jahr in" (hier geht's zur Kontext-Rezension).

Keinen Comic, sondern eher Comic-hafte Illustrationen zeichnete Yelin für zwei weitere Projekte: zum einen ab 2018 für den zehnteiligen bebilderten Blog "Dichtung ist Revolution" über die Revolution 1918/19 und die Münchner Räterepublik, der 2021 zudem als "Revolution!" in Buchform erschien. Und zum anderen für das 2022 erschienene "Tagebuch eines Zwangsarbeiters" von Jan Bazuin. Die Aufzeichnungen Bazuins, der von den Nazis Anfang 1945 aus Rotterdam zur Zwangsarbeit nach Bayern verschleppt worden war, waren erst nach dessen Tod 2001 öffentlich geworden. Mit einem Fluchtschicksal jüngerer Vergangenheit, einem jungen Eritreer in der Schweiz, befasst sich schließlich der dokumentarische Kurzcomic "Unsichtbar", den sie 2019 mit ihrer Schwester Ursula Yelin gemeinsam umsetzte. Und nun "Aber ich lebe".

"An Barbara ist eine Historikerin verlorengegangen", sagte der Historiker Alexander Korb einmal, mit dem Yelin schon mehrmals zusammenarbeitete. Und auch bei der Veranstaltung im Stadtarchiv bekundet Archiv-Mitarbeiter Günter Riederer seine Begeisterung, dass sich in Yelins Werk viele geschichtswissenschaftliche Debatten der letzten Jahre wiederfinden. Woher kommt dieser Hang zu historischen und dokumentarischen Stoffen?

"Die interdisziplinäre Zusammenarbeit beglückt mich"

"Ich bin schon in meinem ersten 2010 in Deutschland erschienen Comic 'Gift', dann noch mehr mit 'Irmina' sehr stark in diese Richtung gegangen, dass ich sehr viel Recherche betreibe, dass ich Suchen und Zeichnen verbinde", sagt Yelin. "Das heißt, in Archive gehen, historische Bilder und Dokumente recherchieren, Geschichten auf der Spur sein. Und dann haben sich an ein Projekt immer wieder neue Anfragen angeknüpft. Für 'Channa Maron' habe ich erstmals Interviews gemacht. Jedes Projekt war wieder ein neues Lernen." Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei all diesen Projekten sei etwas, das sie sehr beglücke, sagt Yelin. "Und 'Aber ich lebe' war sicher das interdisziplinärste bis jetzt."

Was Yelins Arbeiten – abgesehen davon – im Rahmen des Mediums Comic außergewöhnlich macht, ist ihr zeichnerischer Stil: sehr skizzenhaft wirkend, offen und dynamisch, mit verlaufenden Aquarellfarben. Auf reduzierte Vorzeichnungen wird aquarelliert, "mir gefallen diese großen Pinselflächen, wo sich die Farbe auch verselbständigt, da passiert etwas Organisches", sagt Yelin. Danach konturiert sie mit feinen Stiften noch das ein oder andere, "aber vieles bleibt in so einer Offenheit, die sehr einladend ist für die Betrachterin und den Betrachter, sich da selber 'reinzuweben'". Retusche am Computer macht sie nur wenig, ausschließlich digital zu arbeiten, kann sie sich nicht vorstellen.