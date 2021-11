Comicband über jüdisches Leben: Geschichten aus dem Nirgendland

Die Vorgaben waren dabei, so die Herausgeber Jonas Engelmann und Jakob Hoffmann, recht offen. "Thematisch gesetzt war unser Wunsch, einen Comic zu einem Gedicht zu Mascha Kaleko im Buch zu haben", sagt Hoffmann. Und Barbara Yelins Adaption von Kalekos "Kein Kinderlied" ist tatsächlich einer der Höhepunkte des Bandes, ihre virtuos aquarellierten Bleistiftzeichnungen beklemmend düster, passend zu den vom Schmerz des Heimatverlusts geprägten Zeilen der 1938 emigrierten Berliner Lyrikerin: "So einsam wie der Wüstenwind. So heimatlos wie Sand. Wohin ich immer reise, ich komm nach Nirgendland."

Ansonsten ist die Spanne formal wie inhaltlich denkbar breit: Neben eher konventionell erzählten Kurz-Comics wie Tine Fetz' "Abraham Picard vs. Schinderhannes" oder Tobi Dahmens und Jonah Christoph Lambs Strip über die Gründer der Blue Note Records stehen experimentierfreudige Episoden wie die über den Maler Ludwig Meidner, in der die Zeichnerin Büke Schwarz dessen künstlerische Prinzipien auf faszinierende Weise in ihre Bildsprache integriert. Oder, von klassischen Comic-Gewohnheiten wohl am weitesten entfernt, die biografischen Reflexionen von Miriam Werner, einer lange nach dem Holocaust geborenen Jüdin, von Moni Port kunstvoll in Collagen aus Familienfotos und Zeichnungen umgesetzt. Inhaltlich spiegelt, nicht ganz unerwartet, die Mehrzahl der Beiträge die Zäsur der Nazi-Diktatur und deren Folgen wider, von Exil-Schicksalen bis hin zu fortbestehendem Antisemitismus in der Gegenwart. Einzig Ka Schmitz' Episode über die Résistance-Kämpferin Fanny Azenstarck fällt dabei etwas aus dem Fokus auf die deutsch-jüdische Geschichte, denn Azenstarck war eine französische Jüdin – andererseits gehört auch deren Verfolgung zur deutschen Geschichte.

Comics ganz bewusst gewählt

Aber warum überhaupt Comics, um an jüdische Geschichte und Geschichten zu erinnern? Die Entscheidung für diese Kunstform sei ganz bewusst erfolgt, so die Herausgeber. "Superman wurde von jüdischen Künstlern erfunden", betont Hoffmann, von den jüdischen US-Amerikanern Jerry Siegel und Joe Shuster, und die weltberühmte Superheldenfigur könne "auch als Reaktion auf die kollektiven Erfahrungen von Bedrohung und Heimatlosigkeit verstanden werden". Eine Reaktion auf die und Beschreibung der Shoah, der Ermordung von Millionen europäischer Juden durch die Nazis, ist wiederum Art Spiegelmans "Maus", wahrscheinlich einer der wichtigsten Comics der Geschichte. Dazu kommt, dass es historisch durchaus eine Beziehung zwischen dem Medium Comic und gesellschaftlichen Minderheiten gebe, wie Engelmann erläutert. Als Ende des 19. Jahrhunderts in New York die ersten Zeitungscomics entstanden, sprachen deren Protagonisten oft die Sprache oder den Akzent von MigrantInnen – darunter auch Jiddisch wie Harry Hershfields "Abie the Agent".