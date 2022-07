Graphic Novel über Enrico Pieri: "Wer nach Sant'Anna kommt, hat eine Verpflichtung"

Zwei Jahre lang arbeitete Lupi an dem Buch, führte lange Interviews mit Pieri, viele per Telefon während der Corona-Pandemie, recherchierte in Archiven, sammelte Erinnerungsstücke, rekapitulierte Begegnungen mit ihm, nutzte Videoaufnahmen von Gesprächen. Doch für vieles gab es keine Vorlagen, etwa für Episoden aus Enricos Kindheit, "die musste ich aus der Fantasie zeichnen." Sie sei das Ganze auch als Kunstprojekt angegangen, habe anders als viele Comiczeichner:innen alles ohne den Einsatz digitaler Technik gezeichnet und aquarelliert.

Das Ergebnis ist knapp 200 Seiten dick und eine Art angereicherte Dokumentation eines Zeitzeugengesprächs in Sant'Anna. Pieri erzählt Jugendlichen aus Deutschland seine Lebensgeschichte, und so wechseln sich bunte Bilder dieser Gesprächssituation ab mit solchen, die schwarzweiß oder in Sepia-Tönen die historischen Rückblenden illustrieren. Eine Nachzeichnung eines altes Familienfotos findet sich ebenso wie Bilder damaliger Politiker, historischer Plakate oder Dokumente.

Um die konkreten Ereignisse des Massakers selbst und die Stunden danach geht es nur auf rund 30 Seiten, und auf eine explizite bildliche Darstellung der Erschießungen und der Getöteten verzichtet Lupi völlig. Wie um die Nicht-Darstellbarkeit eines solchen Grauens deutlich zu machen, ist eine Seite nach Pieris Schilderungen völlig schwarz. Die bis zum Eintreffen der Deutschen nicht vorstellbare Grausamkeit, der paralysierte Schock-Zustand der Überlebenden, die erst allmählich beginnende Realisierung der Ereignisse werden dennoch plastisch. Viel Platz nimmt aber auch die Zeit nach dem Krieg ein, Pieris Ehe, die Jahre, die er in der Schweiz lebte, wie sich seine Erfahrungen auch auf seine politischen Überzeugungen auswirkten – er wurde Kommunist – und schließlich die versuchte juristische Aufarbeitung des Massakers, deren Scheitern ihn schließlich auch nach Stuttgart und in Kontakt mit den AnStiftern brachte.

Den Deutschen vergeben, aber nicht der Nazi-Ideologie

So wichtig wie Pieris Gesicht und seine Mimik scheinen Lupi dabei auch die Gesichter der ihm zuhörenden Jugendlichen – interessiert, bewegt, betroffen, schockiert, traurig – und deren Fragen. Ob es möglich sei, zu vergeben, wird Pieri einmal gefragt. Es sei nicht einfach gewesen, "aber ich habe dem deutschen Volk vergeben, nicht aber der Nazi-Ideologie und der Ideologie des Faschismus!", antwortet Pieri. "Man kann nicht sein ganzes Leben diesen Groll hegen, auf Hass lässt sich nichts aufbauen." Und dann erzählt er, dass er auch manchmal kritisiert werde, dass er Deutsche nach Sant'Anna begleite. "Es betrübt mich, diese Kritik zu hören", sagt Pieri, denn: "Das Erinnern ist notwendig!"

Pieri macht aus dem persönlich Erlebten eine universelle Mahnung: Es sei wichtig, zu verstehen, dass die Jahrzehnte des Friedens in Europa "auch eine Folge der unzähligen Toten des Zweiten Weltkrieges sind". Die Hoffnung, dass dies so bleibe, ist bei Pieri nicht ungetrübt. Das Schicksal der Geflüchteten an den EU-Grenzen macht ihn fassungslos, er wünsche sich ein weniger nationalistisches, weniger egoistisches, ein geeintes Europa. "Ich kann nicht akzeptieren, dass sich siebzig Jahre nach all dem, was ich erleben musste, bestimmte Ereignisse wiederholen könnten."

"Mai più – nie wieder – Sant'Annas!" lautet die programmatische Unterzeile der Graphic Novel. Es ist von trauriger Ironie, dass bei der Präsentation ihrer deutschen Fassung Ende April im Hotel Silber diese Beschwörung des Friedens schon wieder wie aus einer fernen Zeit wirkt. "Wie hätten die Ereignisse in der Ukraine auf Enrico gewirkt?", fragt Eberhard Frasch bei dieser Veranstaltung.

Pieri hätte vermutlich einfach weiter versucht, junge Menschen zu ermutigen, für den Frieden zu kämpfen. Im Buch dankt er am Ende den Jugendlichen, dass sie nach Sant'Anna gekommen sind, um an die Opfer zu erinnern. Und fügt an: "Aber wer an diesen Ort kommt, hat auch die Verpflichtung, über die Gegenwart zu reflektieren." Es gibt in Lupis Graphic Novel viele solcher Sätze, die zeigen, was für eine Lücke Pieri hinterlassen hat. Aber sie wäre noch viel größer, gäbe es nicht Projekte wie dieses.



Irene Lupi: "Enrico Pieri. Mai più – nie wieder – Sant'Annas!", herausgegeben vom Verein Die AnStifter, Stuttgart 2021. Das Buch ist bei den AnStiftern (Werastraße 10, 70182 Stuttgart) erhältlich. Bestellung per Mail über SantAnna-Stuttgart--nospam@gmx.info. Abgabe kostenlos (solange vorrätig), Spende an den Verein für Versandkosten und Zukunft des Projekts erbeten.

Die Buchpräsentation am 23. April ist hier online dokumentiert.