Klimafolgenforscherin Kira Vinke: Der Klimaschutz ist eine Schnecke

Kira Vinke hat die Koffer für den Weltklimagipfel gepackt. Er findet am 11. November in Baku statt. Was erwartet die Forscherin und Politikberaterin? Mit Kontext spricht sie über ihre Frustrationstoleranz, wie sie größeres Leid verhindern will und was bei der Energiewende besser werden muss.

Eigentlich hätte das Outfit gut gepasst zum Thema, denn die Fortschritte beim Klimaschutz sind auch zum Gruseln. Vor unserem Zoom-Interview trägt Kira Vinke noch ein T-Shirt für die Halloween-Party danach. Beim Gespräch wechselt sie dann in den seriöseren roten Blazer. Später will die Klimafolgenforscherin mit ihren Kolleg:innen feiern. Vergnügen muss auch sein, sagt die 36-Jährige. Denn ihr Job als Leiterin des Zentrums für Klima und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist manchmal zum Haareraufen: Der Klimaschutz ist eine Schnecke und die Zeit wird knapp.

Frau Vinke, haben Sie manchmal mit dem Gedanken gespielt, Ihren Schreibtisch auf die Straße zu kleben, als Sie den Protest der jungen Leute auf der Straße gesehen haben?

Natürlich fordert der Klimaschutz auch drastische Maßnahmen. Aber ich glaube, dass ich persönlich mit meinem Schreiben und meiner Forschung mehr erzielen kann als durch einen konkreten persönlichen Aktivismus.

Die Aktivist:innen haben sich ja auf die Straße geklebt, weil sie sehen, Reden und Konferenzen helfen wenig. Die Klimakleber wurden strafrechtlich verfolgt, Nichtstun wird nicht bestraft. Ist das gerecht?

Nein, ist es nicht. Es ist aber auch die Frage, was müsste da bestraft werden? Für mich stehen da große Umweltverbrechen, das Thema Ökozid, im Vordergrund.

Sie meinen Umweltverbrechen wie Fracking und das Abholzen der Regenwälder?

Ja. Wir leben derzeit in einem Wirtschaftssystem in systemischen Zwängen, die es sehr schwierig machen, sich komplett klimagerecht zu verhalten. Somit kann man es nicht dem Einzelnen zumuten, all diese Diskrepanzen aufzulösen. Das vermeintliche Nichtstun des Einzelnen umfasst allerdings auch die aktive Hinnahme der nicht-gewollten Nebeneffekte bei der Nutzung fossiler Brennstoffe. Keiner setzt sich ins Auto, schmeißt den Motor an und will die kleinen Inselstaaten untergehen lassen oder die Lebensgrundlagen anderer Menschen zerstören. Aber inzwischen weiß jeder, dass dies die Konsequenzen von Verbrennungsmotoren und Co sind.

Die persönliche Verantwortung ist das eine. Das andere ist eine verantwortungsvolle Politik. Wir wissen so viel über die Klimafolgen und es passiert so wenig. Nicht einmal so einfache Dinge wie ein Tempolimit gelingen. Lässt Sie das manchmal verzweifeln?