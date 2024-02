Krieg und Klima: "So ein Wettrüsten überlebt der Planet nicht"

Im Nachhaltigkeitsbericht von 2022 wird das Projekt "Green Baracks" hervorgehoben. Das besteht aus zehn Pilotprojekten, anscheinend in zehn Kasernen. In einem davon wird eine hundertprozentige Eigenversorgung durch Geothermie und Photovoltaik angestrebt, bei einem anderen geht es um die komplette Entkopplung von der Erdgasversorgung durch die Verwendung von Holzpellets und Wärmepumpen. Im Jahr 2022 klingt das für mich nach sehr wenig.

Ja. Ich stelle mir da die Frage: Wieviel von diesem Diskurs, "grün" zu werden, den es auch in anderen Nato-Staaten gibt, kann überhaupt ernst gemeint sein? In Veröffentlichungen der Bundeswehr oder ihr nahen Institutionen – wie die Bundesakademie für Sicherheitspolitik – geht es auch darum, dass eine autarke Energieversorgung ein militärischer Vorteil sein kann. Kürzlich hat der Europäische Rat eine Studie namens "Greening the armies" veröffentlicht. In diesem Bericht steht: Wenn sich Gesellschaften wegbewegen von fossilen Energiequellen, dann kann das Militär nicht weiter von Diesel und Gas abhängig bleiben. Die dafür nötige Infrastruktur nur für einen Sektor der Gesellschaft aufrechtzuerhalten wäre sehr teuer oder sogar unmöglich. Das Militär hat also ein militärisches und wirtschaftliches Interesse an Energiewendemaßnahmen. Ich finde aber wichtig zu betonen: Das Militär ist mit das Umweltschädlichste, was es überhaupt geben kann, denn selbst wenn es irgendwann synthetische Kraftstoffe einsetzt – die Flugzeuge transportieren immer noch Waffen, die energieaufwändig hergestellt werden müssen und große Zerstörungen anrichten, und ein Wiederaufbau nach den Zerstörungen braucht ebenfalls viel Energie.

Dass die Bundeswehr ein Eigeninteresse an Energieautarkie in Einsatzgebieten hat, leuchtet ein. In Deutschland, wo das nicht so dringend nötig ist, wird anscheinend bisher kaum darauf geachtet.

Ja, ich stimme zu. Interessant im Nachhaltigkeitsbericht ist auch, was unter Mobilität abgehandelt wird: E-Autos, Ladeinfrastruktur, Dienstreisen, Dienstfahrräder und Jobtickets. Mich hätte da eher die Mobilität der Großgeräte interessiert, zu denen übrigens auch die Kriegsschiffe gehören. Dasselbe beim Punkt Beschaffung – da denke ich an Waffensysteme. Im Bericht geht es aber um Papier, Elektrogeräte, Möbel, Holzprodukte, Unterkunftstextilien und Bekleidung. Es ist bezeichnend, auf welche kleinen Aspekte da geschaut wird, ohne zu erheben, welche großen Emissionen durch die Bundeswehr verursacht werden. Es gibt sogar eine App, über die sich Bundeswehrangehörige darüber austauschen können, wie sie umweltfreundlicher leben können.