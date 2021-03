Werbung für und gegen die Bundeswehr: Weiße Tauben stören die Neutralität

"Die Ausbildung zum Soldaten lehrt das Töten. Jungen und Mädchen sollen schon mit 17 Jahren zur Bundeswehr, können aber in dem Alter möglicherweise noch gar nicht ermessen, was das bedeutet", kritisiert Deibert. "Zudem machen sie dort das gleiche militärische Training wie Erwachsene." Sie vermutet, dass die DB auch deswegen nicht auf Bundeswehrwerbung verzichten will, weil sie davon finanziell profitiert. Schließlich habe die Bundeswehr einen Etat von 30 Millionen Euro für Öffentlichkeitsarbeit, wozu auch die Plakatwerbung gehört.

Friedensaktivist Pfisterer fühlt sich durch die Blockadehaltung der DB an die 1980er Jahre erinnert, als KriegsdienstgegnerInnen nicht in Schulen auftreten durften, Bundeswehroffiziere aber sehr willkommen waren. Damals haben häufig friedenspolitisch engagierte SchülerInnen gegen die Auftritte in Schulen protestiert. Diese Zeiten sind heute vorbei. Mit der Abschaffung der Wehrpflicht habe das Thema Bundeswehr an den Schulen bei jungen Menschen an Bedeutung verloren, beobachtet Pfisterer. Dadurch sei die Forderung nach Friedenspädagogik, wie sie das Bündnis im Vorfeld der Landtagswahlen erhoben hat, allerdings nicht überholt, sondern sogar aktueller geworden.

Mit ihrer Kampagne gegen militarisierte Werbung an den Schulen setzen sich die Gruppen im Bündnis insbesondere dafür ein, dass die Kooperationsvereinbarung zwischen dem baden-württembergischen Kultusministerium und der Bundeswehr aufgekündigt wird. Diese wurde 2009 geschlossen, am 14. August 2014 erfolgte eine neue Vereinbarung. Sie räumt der Bundeswehr einen bevorzugten Zugang zu Schulen, Lehreraus- und Lehrerfortbildung ein. Für besonders problematisch halten es die AntimilitaristInnen, dass die Jugendoffiziere "über die zur Friedenssicherung möglichen Instrumente der Politik" in der Schule informieren und insbesondere Kenntnisse "zur globalen Konfliktverhütung und Krisenbewältigung" vermitteln sollen, wie es in der Kooperationsvereinbarung heißt. Die Vermittlung dieser Kenntnisse sollte allein die Aufgabe der Lehrkräfte sein, fordert das Bündnis.

"Wenigstens Waffengleichheit sollte gelten"

Neben zahlreichen pazifistischen und antimilitaristischen Gruppen, die sich darin zusammengeschlossen haben, ist auch die Informationsstelle Militarisierung (IMI) Teil von "Schulfrei für die Bundeswehr". Dort ist seit vielen Jahren der linke Bundestagsabgeordnete Tobias Pflüger aktiv. Er fordert die DB auf, ihre Blockadehaltung aufzugeben. "Es ist skandalös, dass die Führung der Bahn sich hier zum Zensor mit politischer Begründung aufschwingt", sagt der Bundestagsabgeordnete. Die völlig richtige Forderung nach einem Ende der Karriereberatung durch die Bundeswehr an Schulen brauche Raum. Für Pflüger wäre das auch nach dem Neutralitätsgebot überfällig.

Ähnlich sehen das die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi, die ebenfalls zum Bündnis gehören. Auch dort zeigt man sich irritiert über die Verweigerungshaltung. "Die Plakate kritisieren nicht grundsätzlich die Bundeswehr, sondern machen sich für mehr Friedensbildung an den Schulen stark. Dies ist in den Bildungsplänen für die Schulen in Baden-Württemberg verankert und sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein", erklärt Monika Stein, die Landesgeschäftsführerin der GEW Baden-Württemberg, gegenüber Kontext. Es sei aber offensichtlich, dass das Thema Friedensbildung für Kultusministerin Susanne Eisenmann keine Rolle spielt und für die Umsetzung der Ziele im Bildungsplan zu wenig getan wird. Sie hofft, dass sich das mit der neuen Landesregierung ändert.

Auch der Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross kann die Haltung der DB nicht nachvollziehen. "Wenigstens Waffengleichheit an den Werbetafeln sollte gelten. Wer die Werbung für die Bundeswehr zulässt, sollte auch die Kraft haben, Kritik daran zu zulassen", sagt er gegenüber Kontext. Ob jemand zur Bundeswehr geht oder nicht, sei eine persönliche Entscheidung. "Doch Werbung für den Beruf Soldat*in in der Schule lehnen wir ab. Jeder, der die Werbevideos der Bundeswehr gesehen hat, weiß, dass solche Filme nicht in einem Klassenzimmer laufen sollten", begründet Gross die Mitgliedschaft seiner Gewerkschaft im Bündnis "Schulfrei für die Bundeswehr".

Dessen gemeinsames Anliegen ist durch die ablehnende Haltung der DB mehr ins Gespräch gekommen – unter anderem weil verschiedene Medien auf das Thema aufgesprungen sind. Die Plakate, die nun statt auf dem Bahngelände noch bis zum 15. März im öffentlichen Raum der Städte Stuttgart, Mannheim, Ulm, Reutlingen, Friedrichshafen, Heilbronn, Karlsruhe und Freiburg zu sehen sind, dürften nun mehr Beachtung finden. So könnte die DB der Kampagne "Schulfrei für die Bundeswehr" unfreiwillig sogar genutzt haben.