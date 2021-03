Landtagswahl Baden-Württemberg: "Ich will das Amt von Herrn Kretschmann"

Ähnlich sieht das Sona Sujata Pietsch, die in Ravensburg als eine von zwei Kandidierenden in Baden-Württemberg für "Menschliche Welt" antritt. Die Partei will "Politik für das Wohl aller Menschen, Tiere und der Natur" und hat Yoga als Grundlage ihrer Politik gewählt. "Denn im Yoga geht es darum, sich selbst zu entfalten und Dienst an der Gesellschaft zu leisten", sagt die 27 Jahre alte Psychologiestudentin und Yogalehrerin. Dazu gehört für diese Partei auch, Corona-Demos durch Meditation und Mantra-Singen zu unterstützen. Sollte Pietsch in den Landtag kommen, wäre ihre wichtigste Forderung "Waffenexporte zu stoppen", sagt sie.

Zur Bundestagswahl 2017 traten 34 Parteien an, bekanntlich haben es gerade mal sieben in den Bundestag geschafft. Einige der kleinen Parteien kamen auf null Prozent der Stimmen. Sind diese Parteien also überflüssig? Keineswegs. Schließlich heißt es im Grundgesetz Artikel 21: "Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit." Nirgends steht, dass das nur Parteien sein sollen, die in Parlamenten vertreten sind. Die Kleinen können neue Ideen in die gesellschaftliche Debatte einbringen. Ältere LeserInnen erinnern sich an die Zeit, als die Grünen sehr klein und sehr chaotisch angefangen haben und viele der Ansicht waren: "Das wird nichts mit denen."

Vor der Bundestagswahl 2017 wurde über die Vielzahl der antretenden Miniparteien diskutiert. Der Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann befand im Deutschlandfunk, die kleinen Parteien "seien das Salz in der Suppe". Wer so viel Engagement aufbringe, eine Partei zu gründen und zur Wahl zu stellen, zeige, dass er oder sie das politische System ernst nehme, was ja wohl zu begrüßen sei. Anschließen könnte man die Frage, warum all diese politisch Engagierten nicht in eine der großen Parteien gehen, um dort ihre Inhalte zu vertreten.

Manche sind extrem unterwegs