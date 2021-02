Die SWR-Elefantenrunden: Gute Karten, schlechte Karten

Die guten und die schlechten Karten sind in den Duellen trotzdem nicht eindeutig verteilt, weil die Unbekannteren die Chance nutzen können, die etablierte Konkurrenz und erst recht das Publikum zu überraschen. Oder weil dem Platzhirsch schwere Fehler unterlaufen. Erwin Teufel argumentierte 2001 mit Stellen für Lehrkräfte, die es gar nicht gab, und präsentierte Zahlen, die keinem Faktencheck standhielten – was der Runde eine ansehnliche Nachberichterstattung verschaffte. Kurze Zeit sah es damals so aus, als könne die 37-jährige SPD-Hoffnungsträgerin Ute Vogt tatsächlich Ministerpräsidentin von Baden-Württemberg werden. Am Ende holte sie mit nie wieder erreichten 33,3 Prozent immerhin das beste Ergebnis für ihre Roten seit 25 Jahren.

Doppelt punkten kann in den Elefantenrunden, aber auch auf Podien, wer die eigene Anhängerschaft stärkt in ihrer Überzeugung, zugleich aber bei SkeptikerInnen und womöglich bei UnterstützerInnen anderer Boden gutmachen kann. Mit leicht verständlichem Allgemeingut, "das breit zustimmungsfähig ist", sagt Vögele. Zugleich lauert die Gefahr, ins Banale abzurutschen. Dann sind sogar die eigenen Fans enttäuscht. RegierungschefInnen sehen sich zudem mit der Problematik konfrontiert, bei gutem Angriffsspiel der HerausforderInnen nur allzu bald in die Verteidigung der eigenen Taten gedrängt zu werden. Ein Beispiel lieferten eine Reihe von Zweier-Gesprächen, zu denen der ORF in den Neunzigern den damaligen österreichischen Bundeskanzler Franz Vranitzky lud, und die für den regierenden Sozialdemokraten beinahe zum Fiasko wurden, weil er immer weiter in die Defensive geriet im als penetrant wahrgenommenen Bemühen, die eigene Politik zu erklären.

Gemeinsam regieren macht Angriffe schwer

Ausgerechnet der bekennenden Offensivspielerin Susanne Eisenmann (CDU) sind im aktuellen baden-württembergischen Landtagswahlkampf nach Vögeles Einschätzung solche Instrumente aber aus der Hand geschlagen, gleich in doppelter Hinsicht. Einerseits laufen gerade Politikerinnen noch immer Gefahr, als zickig zu gelten, wenn sie kampfesbereit sind – eine Zuschreibung, die es für die männlichen Pendants, und wenn sie noch so nervig sind, praktisch nie gibt. Andererseits sitzt Eisenmann als Kultusministerin seit fünf Jahren mit am Kabinettstisch. Das mache es unmöglich, sagt die Wissenschaftlerin, sich grundsätzlich von der Politik der zu Ende gehenden Legislaturperiode zu distanzieren.

Da hatte es Nils Schmid bei seiner Konfrontation mit Stefan Mappus deutlich leichter, seine Forderungen, seine Pläne und die scharfe Kritik an der CDU/FDP-Landesregierung an Mann und Frau am Schirm zu bringen. Eine wissenschaftliche Nachbetrachtung der Veranstaltung vor zehn Jahren gibt auch einen Einblick in die Vorbereitung. Unvorstellbar ist, dass Mitte der Sechziger, als Werner Höfer in Bonn zu den ersten Elephantenrunden lud, die Akteure in den Tagen zuvor ins Trainingslager verschwinden, so wie es der Sozialdemokrat Schmid 2011 gemacht hat. Zwei Tage lang, berichtet Vögele, sei der Spitzenkandidat in einem nachgebauten TV-Studio von Sparringspartnern auf die verschiedensten Situation eingestellt worden, während der Amtsinhaber mit einem Tag Auszeit zur Einstimmung und zum Einlesen ausgekommen sei.

Winfried Kretschmann kann in den Augen der TV-Duell-Spezialistin Vögele "sehr gelassen" in die beiden Termine gehen, "wenn man seine Bekanntheit und seine Beliebtheit betrachtet". Zuletzt kam das ZDF-Politbarometer auf sechs Prozentpunkte, die grün und schwarz in der Demoskopie trennen. Bei derartigen Abständen sei kaum vorstellbar, dass – selbst bei Zuschauer- und Aufmerksamkeitsrekorden – eine Trendwende geschafft werden könne. Andererseits hat gerade Kretschmann am eigenen Leib erst kürzlich erfahren, für wie viel Aufregung ein einziger Auftritt sorgen kann, wenn einem Politik-Promi mal so richtig der Kragen platzt. In der Corona-Strategie der einzelnen Bundesländer müsse man "nicht bei jeder kleinen Abweichung so tun, als seien da Schurken am Werk", bellte er am 26. Januar bei Markus Lanz in die Kamera, als der beharrlich eine Nachfrage nach der anderen abschoss. Tweets im Minutentakt waren die Folge, die allermeisten negativ. Deren Wirkung nach Elefantenrunden ist im Übrigen wissenschaftlich noch weitgehend unerforscht, unstrittig ist aber, dass das Echo im Netz immer wichtiger für den Wahlausgang wird. Genauso wie die in den USA abgeschaute Übung, so schnell wie möglich mit größter Reichweite in die eigene Anhängerschaft hinein einen Sieger oder eine Siegerin zu erklären.