Landtagswahl: Gemeinsam. Blabla. Machen.

Manuel Hagel will via Plakat in den Dialog mit BürgerInnen treten. Foto: Jens Volle

Gruppensex mit CDU?

Die CDU verspricht 2021 "Neue Ideen für eine neue Zeit". Überzeugen will sie aber gern mit reichlich faden und betagten Allgemeinplätzen wie dem vom Mittelstand, der "nur weiterlebt, wenn wir Nachwuchs fördern" oder "wir für Mittelstand und Azubis die Ärmel hochkrempeln". Parteiintern macht sogar die kryptischen Kombination dreier Worte "Gemeinsam. Kinder. Machen." die Runde. Die stammt eigentlich aus dem Kommunalwahlkampf aus NRW, wird aber ganz offensichtlich auch den Kampagnen-Verantwortlichen hierzulande zugetraut. Der Generalsekretär, erzählen Abgeordnete, will jedenfalls nichts mehr zu tun haben mit den Plakaten und solchen Sprüchen. Mit ihrem engsten Beraterkreis habe die Spitzenkandidatin ganz allein entschieden, heißt es, was nicht ganz stimmen kann, weil Manuel Hagel in der Pressemitteilung zur Kampagne in der vergangenen Woche noch lobt, wie seine CDU darauf setzt, "in Form einer guten Frage selber auf Plakaten in den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern zu treten".

Eisenmann selbst versucht, den reichlich misslungen Auftakt sportlich zu nehmen: "Ich freue mich, dass über mehrere unserer vorgestellten Motive gesprochen und intensiv diskutiert wird." Das sei schließlich Sinn einer Kampagne. Ganz nach dem guten alten Motto "bad publicity is better than no publicity", passend zu den vielen platten Binsen und den besten Vorsätzen, mit denen jeder Weg in eine Wahlniederlage gepflastert ist.