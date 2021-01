CDU-Landesparlamentarier: Ein Titel weniger

Das ist nicht so schön.

Das kann sich bei der kommenden Landtagswahl im März ändern, wenn der 61-Jährige neu durchstarten will. Als Abgeordneter, nachdem er das Rennen um die Kandidatur für das Ministerpräsidentenamt gegen Kultusministerin Susanne Eisenmann verloren hat. Das hindert die Heilbronner CDU freilich nicht daran, die Zukunft schon mal vorweg zu nehmen: Auf ihrer Homepage wird Strobl nicht nur als Ehrenvorsitzender geführt, sondern auch als Abgeordneter mit dem Zusatz Wahlkreis Heilbronn. Stattdessen fehlt der Hinweis, dass der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende im Juni 2016 sein Mandat im Bundestag niedergelegt hat, um Kretschmanns Vize werden zu können. Also ein Jahr vor den Bundestagswahlen, womit Heilbronn in dieser Zeit ohne schwarzen MdB war.

Strobls lange Liste

Seitdem ist Strobl als stellvertretender Ministerpräsident, als Innenminister, als Landesvorsitzender und als Merkel-Vize allgegenwärtig im Land. Bei so vielen Funktionen könne einem "schon der Überblick verloren gehen", unkt der linke Müllerschön, so rutsche eben versehentlich und von Strobl unwidersprochen das MdL in die ewig lange Titelliste. Eine Auswahl: