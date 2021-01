Dubai-Untersuchungsausschuss: Augen zu und durch

Sehr wohl mitzuentscheiden hat sie aber bei der Frage nach den Schlussfolgerungen aus all den Fehleinschätzungen, dem Zuständigkeitswirrwarr und den falschen Erwartungen. Die getrennten Sondervoten der drei Oppositionsfraktionen sind noch in Arbeit. In den Sachverhaltsdarstellungen finden sich aber ungezählte Details, auf die die Opposition ihre Bewertung wird stützen wollen, dass ein Ministerium so nicht geführt werden darf. Vor allem in den beiden Aussagen der Chefin selber. Denn da ist noch einmal schwarz auf weiß nachzulesen, wie die Zeugin ausweicht, wie sie auf Grundsätze zu sprechen kommt, die aber eben gerade nicht gegriffen haben, auf Zeichnungsvorbehalte, die wenig zur Sache tun und "klare Compliance-Regeln" – im Falle Dubai – ohne rechtzeitige Konsequenzen. Natürlich könne man rückblickend sagen, dass es zu Fehleinschätzungen gekommen sei, wird die Ministerin zitiert. Dann folgt einer der typischen, weil leicht episch ausweichenden Sätze: Es gebe "eine umfangreiche Struktur, die hier greift und die auch die Entscheidungen in unserem Hause trägt, aber natürlich immer unter der Voraussetzung, dass ein Vorgang dann als ein haushaltsrelevanter Vorgang eingeschätzt wird". Schwurbel, schwurbel: Auf das Baden-Württemberg-Haus in Dubai trifft das alles aber gar nicht zu, weil das Land ja gar keine Verpflichtungen eingehen wollte. Und tatsächlich könnte einem schwindelig werden bei der Vorstellung, dass solche Zirkelschüsse, Volten und Winkelzüge zum Alltagsgeschäft des Wirtschaftsministeriums in einer der wirtschaftsstärksten Regionen der Welt gehören.

Jedenfalls ist selbst den mitregierenden Grünen nicht mehr ganz geheuer bei dem Gedanken, der Untersuchungsausschuss habe gekreißt und am Ende doch nur eine Maus geboren. Zwar erspart Obfrau Andrea Lindlohr dem Koalitionspartner und ihrer Fraktion, die Hauptverantwortliche beim Namen zu nennen. Stattdessen wird "die Hausspitze" kritisiert, die kaum bis gar nicht eingebunden gewesen sei. Nach dem harschen Urteil des Noch-Koalitionspartners ist das ganze Vorhaben nicht stringent, sondern sehr wechselhaft betreut worden. "Keiner wollte es sich ans Bein binden", sagt Lindlohr, und das Land habe sich keinesfalls danach gedrängt, Vertragspartner zu werden. Das wurde es dann "versehentlich". Eine offene politische Diskussion habe nicht stattgefunden. Künftig sei das Parlament mit der Frage zu befassen, ob das Land und damit die SteuerzahlerInnen derartige Vorhaben nicht von vornherein selber finanziert. Oder eben bleiben lässt.

Spitzenbeamte versus dunkle Wolken am Horizont

Mit größter Wahrscheinlichkeit hätte eine solche Diskussion die Verantwortlichen der Chance beraubt, sich auf die vergleichsweise platte Verteidigungslinie zurückzuziehen, im Nachhinein oder "ex post", wie der Amtschef im Wirtschaftsministerium Michael Kleiner sich ausdrückt, sei man immer klüger. Schließlich dürfen WählerInnen, SteuerzahlerInnen und die Öffentlichkeit insgesamt von Spitzenbeamten erwarten, dass sie dunkle Wolken, die am Horizont heraufziehen, rechtzeitig als solche wahrzunehmen. Und, wenn sie näherkommen, die Verwendung des Regenschirms ernsthaft in Betracht zu ziehen.