Klima-Bewegung: Wenig Camp, viel Streik

Wie etwa in der "Zeit" dem Stockholmer Sven Hillencamp (Scientists for Future). "Ja, die Klimabewegung geht derzeit in die Irre", meint der Autor. Ihm stehe zwar der Sinn "nach politischen Erschütterungen. Erdbeben." Unter dem Titel "Wir müssen lernen, uns von Narren warnen zu lassen" gießt er dann aber einen ganzen Bedenken-Katalog in Worte: "Es bedarf keiner böswilligen Interpretationen, um das Gespenst eines neuerlichen linken Extremismus an die Wand zu malen." Eine schlagkräftige Klimabewegung brauche die breite Masse und da sorgt er sich vor allem um die Anschlussfähigkeit radikalerer Klimaaktivisten, die sich auf Straßen und an Kunstwerken festkleben: "Mahatma Gandhi hat seinen Widerstand nicht gegen das indische Volk gerichtet. Er hat sich nicht an indischen Kunstwerken und Heiligtümern festgeklebt. Darum musste er sich um die Sympathien und die Unterstützung der Inder nicht sorgen."