80 Jahre SS-Massaker in Sant'Anna di Stazzema: Erinnern an das Unbeschreibliche

"Aufmerksam gemacht darauf hat uns eine Kollegin vom Fachbereich Soziologie, Petra Qunitini", erzählt Maria Lidola. Quintini ist seit Jahren eine zentrale Figur bei den zivilgesellschaftlichen Aktivitäten um Sant'Anna in Baden-Württemberg. Sie hat Aktionen des Bürgerprojekts AnStifter initiiert oder war an ihnen beteiligt, ist die "Mutter" und Organisatorin der deutsch-italienischen Jugend-Workcamps, die seit 2017 jeden Sommer in Sant'Anna stattfinden, und war auch als Dolmetscherin für die noch lebenden Zeitzeug:innen wichtig. Mit der Idee, zum 80. Jahrestag ein wissenschaftliches Projekt zu machen, sei sie auf Lidola und Seidel zugekommen. Unterstützung bot dabei auch das universitäre Programm "Transfer in der Lehre", das Projekte ermöglicht, in denen "Lehre nicht im Gebäude der Uni bleibt, sondern Bezüge zur Gesellschaft hergestellt werden", sagt Sarah Seidel. "Wir fanden beide die Idee gut, dass sich junge Menschen mit dieser Zeit, mit diesen Menschen auseinandersetzen. Mit der Frage: Welche Bedeutung hat eigentlich Erzählen? Und was wird erzählt, wenn nichts erzählt wird?" Lidola ergänzt: "Es geht auch um die Frage nach unterschiedlichen Sichtweisen auf ein Ereignis."

Vierzig Studierende waren an dem Seminar beteiligt, sie sprachen vor Ort mit Zeitzeug:innen wie Enio Mancini oder Siria Pardini, Menschen aus der Enkelgeneration, Künstler:innen wie Irene Lupi, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, oder Juristen wie dem italienischen Militärstaatsanwalt Marco De Paolis. Sie befassten sich mit der relativ neuen Graphic Novel (Kontext berichtete) über den 2021 gestorbenen Enrico Pieri, einen Überlebenden des Massakers, und mit einem Comic über Sant'Anna aus den 1980ern. Eine Gruppe widmete sich Gedenktafeln und -stätten, untersuchte, wie sich die Sprache auf ihnen änderte. So entstanden Video- und Audiodokumente, die nun in Hör- und Sehstationen gezeigt werden sollen, ebenso wie textbasierte Arbeiten.

Für Nachhaltigkeit, Schönheit und Zivilisation

Die meisten Studierenden hätten im Seminar "zum ersten Mal von Sant'Anna gehört", sagt Lidola, "und haben sich zum ersten Mal klargemacht, dass Sant'Anna nur ein Massaker unter vielen war. Dass es so viele waren, war vielen nicht bewusst." Die Überlebenden kennenzulernen, sei für viele eine sehr beeindruckende Erfahrung gewesen, auch für sie selbst, erzählen die beiden Wissenschaftlerinnen. "Beeindruckend fand ich auch", erzählt Lidola, "wie wichtig vielen Menschen ist, Sant'Anna auch als Ort für die Zukunft zu sehen."