Veranstaltungsreihe "30 Tage im November": Erinnern für morgen

Eines der Bilder, die am Sonntagvormittag vorübergehend am Stuttgarter Landesgericht angebracht worden waren, zeigt zu einer Hälfte die Camp-Teilnehmerin Sofia Ceragioli und zur anderen Hälfte ihren Großvater Mario Ulivi, einen der Überlebenden des SS-Massakers. Seit dem 12. August 1944 habe er nie wieder über diesen Tag gesprochen – jetzt möchte Sofia zu seiner Stimme werden und so die Erinnerung weitergeben, "wie er es nie konnte". Die Bilder tragen den Titel "Splitter der Erinnerung" – symbolisch für die Metallsplitter, die am Kopf, im Nacken und an den Armen Mario Ulivis nach dem Massaker gefunden wurden. "Aber auch, weil Splitter schmerzen. Genauso wie die Erinnerung an diesen Tag", meinte Ulivis Enkelin.

Schlussendlich scheinen tatsächlich nur Splitter der damaligen Gräueltaten die Vergangenheit überdauert und im Gedächtnis der Gegenwart Platz gefunden zu haben. Die Machtübernahme durch die postfaschistische Partei Fratelli d´Italia mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Italien, die nicht zuletzt von weiten Teilen der Bevölkerung in Sant'Anna di Stazzema mitgetragen wurde, empfinden viele der anwesenden jungen Menschen als "beängstigend". Für Alexander Bak, einem deutsch- und italienischsprachigen Teilnehmer des diesjährigen Friedenscamps, war der so oft prognostizierte Wahlausgang eine direkte Folge der mangelhaften Aufarbeitung: "Die Form der Erinnerungsarbeit, wie wir sie bisher geleistet haben, reicht nicht aus, denn ein großer Teil davon geschieht nur passiv." Zur jährlichen Gedenkfeier am 12. August in Sant'Anna di Stazzema kämen unzählige politische Akteur:innen, Personen von der Presse und anderen öffentlichkeitswirksamen Ämtern. An den restlichen 364 Tagen im Jahr interessiere sich jedoch kaum jemand dafür.

Nicht nur in Italien werden Postfaschisten gewählt

Bereits Enio Mancini, der das Massaker überlebte,hatte davor gewarnt und darauf hingewiesen, dass es ohne Erinnerung keine Zukunft gebe. In diesem Sinne haben sich die Teilnehmer:innen des Friedenscamps fest vorgenommen, die gehörten Geschichten weiterzugeben und somit immer mehr Menschen zu Zeuginnen und Zeugen zu machen, die sich ihrem "Kampf für die Erinnerung und den Frieden sowie gegen deren Gegner anschließen". Denn das Problem sei nicht eine bestimmte Nation, weder die Deutschen noch die Italiener. Alexander Bak ist sich sicher: "Das Problem ist einzig und allein der Faschismus an sich."