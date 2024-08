80 Jahre Massaker von Sant'Anna di Stazzema: "Großes moralisches Vermächtnis"

Die italienische Regierung zeigt keine Präsenz beim Gedenken in Sant'Anna di Stazzema. Dessen Bürgermeister Maurizio Verona empört sich darüber: "Ministerpräsidentin Meloni hat nicht einmal auf unsere Einladung reagiert." Bei den Ministern nur Absagen. Der Präsident der Region Toskana Giani schließt sich Veronas Kritik an: "Die Abwesenheit, die auch die Zeremonie zur Befreiung von Florenz kennzeichnete, lässt einen verbittert und tief betrübt zurück. Ich hoffe, dass man sich bewusst ist, dass unsere Republik von hier aus, von Sant'Anna, aus dem Widerstand und der Opposition gegen den Faschismus entstanden ist."

Die Frage, wie man sich den Auftritt einer Neofaschistin bei der Gedenkfeier hätte vorstellen müssen, bleibt dabei unbeantwortet. Auch die Gäste aus Deutschland wissen darauf keine Antwort, aber sie zeigen sich besorgt über das Erstarken der Rechten. AnStifter Manfred Scheifele sieht die Gründe auch für Italien im Versagen der demokratischen Parteien und im Verlust der "Offenheit für fortschrittliche, emanzipatorische Politik bei vielen Menschen". Auch Helena Fetters Blick in die Zukunft ist getrübt: "Die Zunahme von Diktaturen und populistischen Strömungen, das Wiederaufleben faschistischer Gedanken, auch in Regierungen, das macht mir Angst, das macht mir Sorge, global gesehen." Aber die ehemalige Friedenscamp-Teamerin zeigt sich gerade hier, am Standort einer "Werkstatt der Menschenrechte", am Ende zuversichtlich: "Ich hoffe, dass sich vergangene Fehler nicht wiederholen werden, sowohl in Italien als auch in Deutschland. Ich hoffe, dass in der breiten Masse ein Verständnis und eine Wertschätzung für die Demokratie so groß ist, dass man sie trotzdem verteidigen wird und dass man im Zweifelsfall rechtzeitig aufstehen wird, um sie zu beschützen."

Für die Anwesenden bei den Gedenkfeiern, das zeigen die offiziellen Reden, aber auch die Worte der Teilnehmenden des Friedenscamps und der Konstanzer Studierenden, ist das Wichtigste die Begegnung mit den Überlebenden des Massakers. "In den letzten Tagen die Geschichten der Überlebenden zu hören, das war für mich eine große Emotion", sagt etwa die Friedenscamp-Teilnehmerin Greta Bellini. Und Laura Martini war in der Begegnung mit dem Überlebenden Enrico Pieri 2021 nicht nur von der traurigen Geschichte des traumatisierten Jungen, sondern auch von dessen beharrlich positiver Sicht auf das Leben und die Möglichkeit der Weltgestaltung beeindruckt. "Ich werde ihm immer dankbar dafür sein!" sagt sie. Für die Teamerin Leah Lagemann ist denn auch das gemeinsame Verarbeiten der Zeitzeugengespräche von besonderem Gewicht: sich öffnen, gemeinsam reflektieren, sich unterstützen, Konsequenzen entwickeln.

Und so gilt auch nach dem 80. Jahrestag: La fiaccolata della memoria continua. Der Fackellauf der Erinnerung geht weiter.

Stimmen aus Sant'Anna zum 80. Jahrestag