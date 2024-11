Das Wettern der Woche: Mein Scheißerle

Vor Jahren, ach was, Jahrzehnten!, wenn ich meinem Sohn die Windeln wechseln musste, strahlte er mich glücklich an: Das war mal wieder bestens gelungen! Alles Scheiße. Aber ich hatte freundlich zu bleiben. "Na, mein Scheißerle, sind mal wieder die Windeln voll?" Und er antwortete mit dem berühmten Trump'schen Lächeln: "AA!" Viel AA, sehr viel.

Heute, 60 Jahre später, ist die alte Kacke am Dampfen. Entschuldigen Sie meine Ordinarität, aber ich muss es loswerden, jetzt, wo die Bella Happy Windeln für Mädel und Bambo Natur (sprich: Neehtscher) für Buben am Markt sind – www wegwerfware, aber natürlich kein Thema für Aserbaidschan.

Dort treffen sich auf ihre letzten Tage die Betrüger der Welt, um sich über die besten Spiele der Serie "Wetten und Bluffen" auszutauschen. Im eilfertigen Gefolge die Expert:innen der Zivilgesellschaft aus aller Herren Länder, denen es nicht gelingen mag, zwischen Frühstück und Abendmahl einen Termin im Gefängnis der Staatssicherheit zu bekommen. Dafür Qutab am Morgen, das gefüllte Fladenbrot mit Kräutern, und Kourma Plow, Hammelfleisch mit scharfen Zwiebeln am Abend, alles auch in Wegwerfschalen. Man hätte doch so gern den inhaftierten Regimekritikern und Journalistinnen noch vor der Abreise ins Ahrtal oder nach Valencia solidarische Grüße der europäischen Umweltbewegungen hinterbracht. (Die Mandarinen aus den spanischen Unwetter-Provinzen könnten sauteuer werden!)

Alles, was am Markt ist, kommt auf die Tische der Konferenz. Das freie Wort in der freien Welt, man redet Tacheles wie in Israel, man hat Menschenrechte im Gepäck, gedruckt in der Landessprache Azərbaycan türkcəsi, die praktischerweise auch in der Türkei, im Iran, Irak und Kasachstan halbwegs verstanden wird. Verständigung und Vielfalt, das ist den frei herumlaufenden Kongressteilnehmer:innen wichtig, eine Kerze in der Dunkelheit. Denn: "Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen", so Konfuzius bereits um 500 vor Christus – und der Mann kam ja auch aus der Ecke dort unten! Bitte beachten Sie bei der Heimreise: Man kann höchstens 125 Gramm Kaviar pro Person ausführen.

Mit Spannung, Flammenwerfern auf den Weihnachtsmärkten und dem Trost der Auswärtigen Ämter für die Zurückgebliebenen an den Außengrenzen geht's nun in die Adventswochen. Ein Lichtlein brennt. Im Europarat locken von der Mitte nach rechts neue Mehrheiten, die Medien weltweit verfolgen mit großem Interesse die Vergabe der Freifahrtkarten der USA an die Ukraine, wo auch bald kein kleines Lichtlein mehr brennt. In Stuttgart erhält Correctiv den Friedenspreis 2024 für gelungene Recherchen in Sachen Remigration, die kalte Progression steht auf der Kippe und die Mehrheit der Arbeitnehmenden glaubt nicht an den Aufschwung. Eine Belebung des Marktes steht allenfalls in der Ukraine an: Der Wiederaufbau des Landes wird vier Billionen Dollar kosten, aber erst später. Die Windeln sind voll.



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator des Bürgerprojekts Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.

Friedensgala im Theaterhaus Stuttgart mit Verleihung des Stuttgarter Friedenspreises an Correctiv: Sonntag, 15. Dezember, 11 Uhr. Trump ist dagegen.