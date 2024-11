Rad- und Fußverkehr: Kommunen glänzen durch Eigenlob

Christine Lehmann hat vor Kurzem eine Serie von schönen Zeichnungen über den Zustand der Gehwege begonnen. Alles fing damit an, dass sie sich 2006 ein E-Bike gekauft hat. Als sie sich sieben Jahre später von ihrem Job als SWR-Nachrichtenredakteurin ein Jahr Auszeit nahm, kam sie endlich dazu, sich dem Thema Rad- und Fußverkehr zu widmen. Warum halten Radfahrer nicht an der Ampel? Darüber diskutierte sie mit ihrem Mann. Der riet ihr: "Mach doch einen Blog!" Gesagt, getan: Seit mehr als zehn Jahren hält sie mit "Radfahren in Stuttgart" Situationen fest, denen Radler:innen in dieser Stadt täglich begegnen. Auf den ersten Eintrag folgten weitere, anfangs täglich, heute nur noch alle zwei Tage. Über 2.000 Einträge dürften es mittlerweile sein: kleine Beobachtungen aus Stuttgart und Grundsätzliches zum Radverkehr. Da die Probleme vielen begegnen, hat sie auch viele Follower: derzeit um die 60.000 Seitenaufrufe im Monat. "Unsere Online-Zeitung" nannten Radverkehrsverbände und – initiativen wie der ADFC oder die Critical Mass den Blog.

Ihr Engagement blieb nicht unbemerkt. Die Grünen aus Stuttgart-Süd fragten sie, ob sie Bezirksbeirätin werden wolle. 2015 zog sie in den Gemeinderat ein, dem sie bis Sommer 2024 angehörte. Damals war die Stadt gerade dabei, ihre erste Hauptradroute einzurichten. Auf der Tübinger Straße stand aber ein Stoppschild: für Radler. Der Autoverkehr sollte Priorität haben. Lehmann rief zu drei "Stoppschildpartys" auf, und das Schild war weg. "Man muss unbedingt für Radthemen Öffentlichkeit schaffen", resümiert sie heute: "Bilder schaffen, am besten leicht ironisch." Nun zeichnet sie Bilder, die wie ihre Blogeinträge zeigen, dass es mit dem Rad- und Fußverkehr in Stuttgart nicht zum Besten bestellt ist. Was jede:r weiß, der oder die sich mit dem Rad oder zu Fuß durch die Stadt bewegt.