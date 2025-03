Stuttgart 21: Gleis 4711

Ein "Ringverkehr", also der Anschluss des Tiefbahnhofs an den Abstellbahnhof in beide Richtungen, sei "zentraler Bestandteil des Betriebskonzepts und der Planrechtfertigung von Stuttgart 21", heißt es wiederholt in den Planunterlagen. "Zur Inbetriebnahme von Stuttgart 21 im Dezember 2026 wird ein Ringverkehr für Abstell- und Bereitstellungsfahrten von und zum Abstellbahnhof sichergestellt", beteuert aktuell auch der Projektsprecher. Die Anbindung an den Bahnhof Bad Cannstatt erfolge deshalb "zunächst eingleisig über eine ausgebaute Strecke zwischen Bad Cannstatt und Untertürkheim (Strecke 4711)."

Strecke 4711 allerdings, ein einziges Gleis, durchquert das Areal in Untertürkheim und kreuzt dabei vier vielbefahrene andere Gleise, auf denen jede Menge Personen- und Güterverkehr unterwegs ist. Es kann also eng werden, vor allem morgens und abends. Denn mehr als 200 Züge sollen täglich zwischen Abstellbahnhof und Hauptbahnhof verkehren. Es wird wohl zu einem "Kompetenzgerangel" kommen, wie eine Zugbegleiterin das kürzlich einmal genannt hat, wenn irgendjemand entscheiden muss, welcher Zug zuerst an der Reihe ist. Mag sein, dass sich auf dem Papier ein Fahrplan erstellen lässt, nach dem das alles klappt wie am Schnürchen. Doch wann ist das in der Realität bei der Deutschen Bahn schon der Fall?