Stuttgart 21: Nur über eine Weiche

Es kommt noch besser: Alle Personen- und Güterzüge, die auf die Rampe wollen, von der Rampe kommen oder an der Rampe vorbei nach Bad Cannstatt fahren und umgekehrt, müssen über eine einzige Kreuzweiche. Noch dazu in Schlängellinien, also im Schneckentempo. Darauf weist Roland Morlock zuallererst hin: Es ist, als hätte die Bahn alle Schienen verknotet, um aktiv für Verspätungen zu sorgen. Bis zu vier Züge fahren derzeit pro Stunde von Stuttgart in Richtung Crailsheim oder Aalen. Die Gegenrichtung mitgerechnet, sind das schon acht: alle siebeneinhalb Minuten ein Zug. Dazu kommen die Züge nach Bad Cannstatt und die Güterzüge. Alle müssen über diese eine Weiche.

Zu guter Letzt: Die Fläche des neuen Abstellbahnhofs ist viel zu klein – womöglich der Grund, warum die Bahn die alte Rampe abgebaut und die neue nur eingleisig geplant hat. 13 bis 18 Hektar sind es nach Angaben von Wikipedia. Der bestehende alte Abstellbahnhof, die Gleisharfe am Rosenstein-Park, hat 43 Hektar. Zwar will die Bahn den neuen um Flächen in Obertürkheim und Münster ergänzen. Aber die sind noch nicht da. Weitere Flächen, die etwa vom privaten Eisenbahnunternehmen Go Ahead hinter Aalen genutzt werden, seien nicht anrechenbar, betont Morlock, da sie sich in Privatbesitz befinden.

DB will alten Abstellbahnhof nicht mehr stilllegen

Sei es wegen all dieser ungelösten Probleme, sei es wegen der Klagen: Am 24. Juni 2022 hat die Bahn-Tochter DB Netze per Schreiben ans Eisenbahn-Bundesamt ihren Antrag auf Rückbau des bestehenden Abstellbahnhofs am Rosenstein zurückgezogen. In einem Änderungsvertrag mit der Landeshauptstadt Stuttgart würden "die Verantwortlichkeiten für den Rückbau und dessen formelle Beantragung neu geregelt".

Mit anderen Worten: Wenn die Stadt Stuttgart den Abstellbahnhof stilllegen will – die Voraussetzung für das Rosensteinquartier –, soll sie das selbst beantragen. Kann sie aber gar nicht, sagt der Rechtsanwalt Ulrich Ebert, der auch die beiden Kläger gegen den neuen Abstellbahnhof in Untertürkheim vertritt. Die Stilllegung von Bahnanlagen könne nur beantragen, wer sie betreibt. Also hier die DB.



Zur Lärmschutz-Petition geht es hier.