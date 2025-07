Hart und dürftig

Endlich einen Tarifabschluss erreicht haben die Tageszeitungsredakteur:innen. 10,5 Prozent mehr soll es geben, über drei Jahre gestreckt. Lange hatte man verhandelt, bewegt haben sich die Zeitungsverleger erst, nachdem 34 Redaktionen in der vorigen Woche gestreikt haben. Manche Leser:innen haben vielleicht gemerkt, dass in ihrer Tageszeitung mehrere Tage lang viel Platz mit ganzseitigen Eigenanzeigen belegt worden und der Inhalt extrem dürftig ausgefallen war.

CSD ohne CDU

Inhaltlich dürftig ist auch die Erklärung der Stuttgarter CDU, warum sie am kommenden Samstag nicht am CSD in der Landeshauptstadt teilnimmt – nachdem sie mehrere Jahre lang dabei gewesen war. Ein Wagen auf dem CSD koste 10.000 Euro, und so viel Geld hätten sie nicht, lässt sich Alexander Kotz, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat, zitieren. Das überrascht angesichts der großzügigen Spenden aus der Wirtschaft an seine Partei – in diesem Jahr mussten schon mehr als eine Million Euro angezeigt werden. Nicht mal für ordentliches Schuhwerk scheint das zu reichen, denn kostenlos zu Fuß am CSD teilnehmen, so wie es die Grünen machen, lehnen die Schwarzen ab. Meine Güte, ist das doof. Es sind ja nicht nur die großen Katastrophen, sondern auch die kleineren Ärgernisse wie diese CDU-Provinzposse, die einen mürbe machen.

Sommer, Sonne, Sommerserie!

Aber: Kontext hält dagegen! Mit unserer Sommerserie hoffen wir auf gehobene Unterhaltung unserer Leser:innenschaft. Die Anfrage an unsere Kolleg:innen, worüber sie abseits des Alltäglichen immer schon mal schreiben wollten, stieß auf freudiges Interesse. Und so geht es in dieser Ausgabe los mit einer Geschichte über den Don, der in Mexiko-City das Tor zu einer Straße bewacht. Moritz Osswald, viele Jahre freier Journalist in Mexiko, hat ihn – nun, kennengerlernt ist der falsche Ausdruck – er hat ihn erlebt, nachzulesen hier. Bis Mitte September können Sie sich freuen auf sommerliche Geschichten über den Zufall, eine Flohmarktpostkarte, über Sylt, das Videospiel Counter-Strike und einiges mehr. Hoffentlich gefällt’s.