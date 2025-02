Industrie und Sozialpartnerschaft: Zeitenwende für Gewerkschaften

Deutschland war doch stolz auf das Modell der Sozialpartnerschaft, das nach konsensualen Lösungen sucht, wo Interessenkonflikte zwischen Beschäftigten und Brötchengebern vorliegen.

Wie das Gegenteil davon aussieht, zeigt sich brennglasartig beim VW-Konflikt. Im Konzern gab es einen Haustarifvertrag mit einer langfristigen Beschäftigungsgarantie bis 2029. Und niemand konnte sich vorstellen, dass daran gerüttelt wird. Es galt als undenkbar. Wir haben dazu im VW-Werk in Kassel geforscht, wo es 15.500 Beschäftigte gibt. Alle, wirklich alle, die wir befragt haben, vom Topmanagement bis zu den Arbeitern am Band: Alle sind davon ausgegangen, dass selbst in einer Situation, wo die Umstellung auf Elektro-Antriebe die Hälfte der Arbeitsplätze in diesem Werk kosten könnte, dass selbst in einer solchen Situation die Garantie etwas gilt. Und die Tatsache, dass das VW-Management das in einem Coup über Nacht in Frage gestellt hat, mit betriebsbedingten Kündigungen gedroht hat, mit Werksschließungen, mit pauschalen Lohnkürzungen von mehr als zehn Prozent: Das ist ein Symbol für die Zeitenwende in den Arbeitsbeziehungen. Und VW ist nur die Spitze eines Eisbergs. ThyssenKrupp, ZF, Continental, BASF – Konzerne, die eigentlich Vorzeigeunternehmen waren für den deutschen Sozialkapitalismus: Sie alle schwenken auf diesen Kurs ein. Deshalb werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nächsten Jahren nichts zu lachen haben.

Die Unternehmen sind ja nicht allein im Land, es gibt auch die Politik. Ist es mit Blick auf die schwache Konjunktur vielleicht einfach so, dass es mehr Opferbereitschaft für den Standort Deutschland braucht?

Der entscheidende Punkt ist doch, was der Wirtschaft wirklich nutzt. Und ich würde behaupten, dass vieles, was in Deutschland passiert, gegen gesamtwirtschaftliche Interessen verstößt. Beispielsweise die Abkehr von der Antriebswende: In Norwegen waren 2024 fast 90 Prozent der neu zugelassenen Pkw E-Autos – begünstigt durch Anreize, die der Staat gesetzt hat. In Deutschland passiert das Gegenteil: Unionsparteien, AfD und FDP wollen, dass Klimaziele gelockert werden, sie schaffen Verunsicherung durch angebliche Technologieoffenheit. Wer soll noch in Ladeinfrastruktur investieren, wenn plötzlich wieder das Aus vom Verbrenner-Aus verkündet wird? Wenn auf einmal wieder an der vollständigen Dekarbonisierung gerüttelt wird, geht Verlässlichkeit flöten, und das verscheucht potenzielle Geldgeber.

Und das spiegelt sich wider in den Betrieben?

Das Zwickauer VW-Werk hängt zum Beispiel auf Gedeih und Verderb vom Erfolg des Elektro-Antriebs ab, die haben keine andere Chance. Die Arbeiter waren anfangs nicht erfreut über diese Antriebswende, hätten lieber weiter Lamborghini-SUV gebaut. Aber sie haben sich darauf eingelassen, weil das Management, die Gewerkschaften, der Betriebsrat alle gesagt haben: Das ist die Zukunft. In Deutschland ging die Nachfrage nach elektrischen Pkw zwischenzeitlich durch die Decke, die Produktionskapazitäten haben nicht ausgereicht, um die Nachfrage zu bedienen. Aber plötzlich kam die Verfassungsklage von Friedrich Merz, die Umweltprämie wird gestrichen und die Nachfrage bricht ein [nach der erfolgreichen Verfassungsklage der CDU gegen den Bundeshaushalt im Jahr 2023 wurde die Förderung für E-Mobilität eingespart, d. Red]. Und zwar in einem Ausmaß und einer Geschwindigkeit, die singulär in Europa ist. Der Grund: Staat und Politik sorgen nicht für stabile Rahmenbedingungen. Sie schaffen keine Zukunftsmärkte, sondern verhindern sie. Die Antriebswende ist in die Krise geraten, jetzt gibt es keinen Binnenmarkt, der für Skaleneffekte sorgen könnte. Und die Skaleneffekte braucht man, um die Produkte billiger zu machen. Sogar unabhängig von ökologischen Standards ist es völlig destruktiv, was da gegenwärtig betrieben wird.