Marlene Engelhorn und Volker Lösch: Reichtum als Schande

Die reflexartige Verknüpfung von Demokratie und Kapitalismus irritiert Engelhorn in mehrfacher Hinsicht: So gebe es etwa im marktwirtschaftlich aufgestellten Saudi Arabien kein gewähltes Parlament und es sei bei Weitem nicht die einzige kapitalistische Diktatur. Umgekehrt bedeute eine Kritik an Strukturen noch nicht, die Demokratie begraben zu wollen. Eigentlich sieht sie Medien in der Verantwortung, "unglaublich viel Differenzierungsarbeit zu leisten, die andere Menschen gar nicht leisten können, weil sie mit ihrem 40-Stunden-Job, der Familie, der kaputten Waschmaschine und einer Verwandten, die jetzt Pflege braucht, beschäftigt sind". Da findet sie es "wahnsinnig schade", wenn ohne konkreten Anhaltspunkt Sympathien für Diktaturen unterstellt werden. Denn eigentlich gehe es ihr darum, davor zu warnen, wie demokratiegefährdend extreme Vermögen werden, wenn Überreichtum in politische Macht umschlägt.

Die Universität Osnabrück kam nach einer Langzeitbetrachtung bereits 2017 zu dem Ergebnis, dass "eine klare Schieflage in der politischen Entscheidungsfindung zulasten der Armen" besteht. Der Befund, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Politikveränderung wesentlich höher ist, "wenn diese Politikveränderung von einer großen Anzahl von Menschen mit höherem Einkommen unterstützt wird", sollte eigentlich im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung stehen, wurde aber in der finalen Fassung gestrichen. Die FAZ fand diesen Schritt richtig, da ja keineswegs klar sei, ob diese Einseitigkeit "wirklich am Lobbyismus" liegt. Denn: "Gebildete sind eher in der Lage, ihre Interessen zu artikulieren", das helfe bei der Durchsetzung, und die Gebildeten seien eben tendenziell auch reicher.

Marlene Engelhorn hat den Eindruck, dass Schüler:innen von privaten Bildungsinstitutionen gar nicht besonders schlau, sondern einfach besonders reich sind. Und dass diese Einrichtungen zugleich ein Ort für Netzwerke sind, in denen Eltern Kontakte austauschen, die den Kleinen das Scheitern schwer machen. Sie kennt das Elitedenken, das Überlegenheitsansprüche als Selbstverständlichkeit formuliert, das aus jeder Ritze der Erziehung trieft und sich in der abgekapselten Reichenbubble durch gegenseitige Bekräftigung permanent selbst verstärkt. Und sie vermutet, dass sich Überreiche sogar einreden müssen, ihr Vermögen zurecht zu besitzen, weil sie etwas Besonderes sind, "sonst könnten sie ja nicht mehr ruhig schlafen". Aber Engelhorn hält ja auch nicht Armut, sondern Überreichtum für eine Schande.



Nach der Premiere am 20.9. in Düsseldorf ist "Geld ist Klasse" am 25. und 26.10. im Schauspielhaus Wien zu sehen, danach vom 1. bis zum 3.11. im Theater Rampe, Stuttgart, und am 18.1.2025 im Theater Bonn.