Volker Lösch in Stuttgart: Fidesz oder nicht Fidesz?

In der ersten Szene von "Am Königsweg" gibt Baris Özbük aus Budapest mit Mitra und Bischofsstab den Zeremonienmeister. Die Leute sollen den neuen König wählen, den Vorkämpfer. "Glauben Sie ihm nicht", ruft ein Bürger namens Lenz dazwischen, er sei ein Lügner. "Der immer die Wahrheit sagt", psalmodiert der Zeremonienmeister und fragt in die Runde: "Gefällt Ihnen die Welt, in der Sie leben?" "Nein!" rufen die Bürger:innen. "Do you want to change the world?" Da jubeln sie: "Ja!" Lenz bleibt allein, die Masse schwimmt mit.

Jelinek schrieb das Stück, nachdem Donald Trump zum ersten Mal gewählt wurde. "Jelinek ist ideal, weil man ihre Stücke fleddern darf", sagt Lösch, der gern Stücke fleddert, also rauspickt, was ihm ins Konzept passt. Als der König gewählt ist, tanzen alle ausgelassen auf der Bühne: "Let's make the country great again." Bei Trump hieß es "America". Um zu kennzeichnen, dass es in der Aufführung um Ungarn und auch Österreich geht, haben Lösch und Mitregisseur:innen alle Schauspieler:innen aufgefordert, ihre eigenen Erfahrungen zu schildern.

"Oberflächlich betrachtet, ist es wie in einem normalen Land", beobachten Lisbet und Valerie, "doch jeden Tag passiert etwas Absurdes und Beschämendes." Sie sprechen immer zu zweit, zuerst auf Ungarisch, dann auf Englisch. "Ich habe angefangen, Fahrrad zu fahren, weil ich es nicht länger ertragen konnte, in der Straßenbahn zu sehen, wie es den Leuten von Tag zu Tag schlechter geht."