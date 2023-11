Walderhalt am Oberrhein: Mit Spaten und Machete

Der Sandhäuser Klaus Frohn war der erste, der sich der massiven Ausbreitung mit Spaten und Machete entgegenstellte. Statt länger zuzusehen, wollte der Bürger das Übel an der Wurzel packen. Doch bald hatte er genug davon, dies allein zu tun. Er brachte Anschläge mit seinem Kontakt an Bäumen an und bat um Hilfe. Die Resonanz war überwältigend. Mit Peter Schimass und Norbert Wilkens gründete er 2020 die regionale Aktionsgemeinschaft Hardtwald.

Im Frühjahr 2021 luden sie in Absprache mit der Forstverwaltung Interessierte zu einer Aktion in Hockenheim ein, führten in das Thema ein und zeigten, wie der Kermesbeere am effektivsten beizukommen ist: Entscheidend sei nicht, das ganze Wurzelwerk auszugraben. "Es reicht, den oberen Teil abzustechen", erläuterte Wilkens, zerteilte mit dem Spaten diagonal eine Knolle und zeigte die Knospen, die gerade am Austreiben waren. Er legte die Wurzel anschließend auf einen Baumstumpf, damit sie nicht mit dem Boden in Berührung kommt. Da die Pflanze Giftstoffe enthält, riet er den Teilnehmenden, Handschuhe zu tragen.