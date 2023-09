Hitze-Hotspot Karlsruhe: Kein Geld für alte Bäume

Es ist schon am Vormittag heiß an diesem Augusttag in der Karlsruher Fußgängerzone. Auf der Straße sitzen Menschen in Cafés, in der Höhe sitzen fünf Menschen in den Bäumen. Kletterseile und Hängematten hängen um vier Platanen in der Karlsruher Kaiserstraße. Julius Hanisch seilt sich kurz ab, um zu erklären, warum er und seine Mitstreiter:innen in der Nacht auf die Bäume geklettert sind. "Es ist bekannt, dass es falsch ist, große, gesunde Bäume zu fällen", sagt der Student, in den Kletterseilen hängend. "Die Stadt muss ihre Planungen überdenken." Hanisch ist aktiv in der Gruppe "Karlsruher Platanen bleiben!", die gegen den Beschluss des Gemeinderats protestiert, 48 Platanen in der Kaiserstraße zu fällen.

Vor fast einem Jahr entschieden die Stadträte mehrheitlich, dass die knapp 50 Jahre alten Bäume weichen müssen, um die gebeutelte Einkaufsstraße nach dem Bau der unterirdischen Straßenbahn neu gestalten zu können. Während die Verwaltung darin eine "große Chance auf eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung" sieht, kämpfen mehrere Gruppen unter anderem mit einer Petition für den Erhalt der alten Bäume. Dies sei nicht möglich, argumentierte die Stadt mit den unterschiedlichsten Begründungen: Die Platanen hätten einen Schiefwuchs, ihre Äste seien von einem Pilz befallen, ihre Wurzeln erschwerten das nötige Gefälle bei starkem Regen. Von all den vorgebrachten Argumenten gegen den Erhalt der Platanen blieb nach langen Debatten letztlich nur noch eines übrig: Durch die nötige Neuverlegung der Leitungen würden die Wurzeln der alten Bäume zu stark beeinträchtigt.

Stadtverwaltung sieht sich durch Gutachten bestätigt

Klimagruppen drängten die Stadtverwaltung auch in diesem Argument zu einer Überprüfung. Nachdem die ersten vier Platanen gefällt waren, sollte ein Gutachten in der offenen Baumgrube prüfen, wie sehr die Bäume durch die neuen Leitungen geschädigt würden. Nach den Ende September veröffentlichten Ergebnissen konnte das bildgebende Georadarverfahren jedoch nur begrenzt Auskunft geben. Zwar waren die Hauptwurzeln der Bäume gut erfasst worden, doch bei den zahlreichen Nebenwurzeln ließe sich nicht klar unterscheiden, was Wurzel und was Leitung war, heißt es im Gutachten. "Aufgrund der unklaren und nicht ausreichend vorab detektierbaren Ausbreitung der Wurzeln bestehen eine Vielzahl an Konfliktpunkten im Untergrund", fasst das Tiefbauamt die Ergebnisse zusammen und sieht sich in seiner Sicht bestätigt. "An den Stellen, an denen die Wurzeln eng mit den Leitungen verwachsen sind, ist eine Trennung der Wurzeln ohne erheblichen Eingriff in die Statik und Versorgung des Baumes nicht möglich", teilte das Amt in einer Stellungnahme mit. Durch die neuen Leitungen würden die Standfestigkeit und Gesundheit der Platanen geschädigt.

Der Arzt und Künstler Klaus Heid kämpft mit dem Klimabündnis Karlsruhe seit einem Jahr für den Erhalt der Platanen. Für ihn sind längst nicht alle Fragen geklärt. "Da gibt es noch einiges an Diskussionsmöglichkeiten", sagt Heid mit Blick auf mehrere anstehende Sitzungen der politischen Ausschüsse und des Gemeinderats. Das Klimabündnis Karlsruhe hat drei eigene Sachverständige beauftragt, die das Gutachten der Stadt prüfen sollen. Aus deren ersten Untersuchungen bleibt für Heid ein Kernsatz haften: "Wenn man den Erhalt der Platanen wünscht, ist sicherlich vieles machbar."

Zum Beispiel ein anderes Bauverfahren, um die Leitungen verlegen und die alten Bäume schützen zu können. "Bislang wurde mit einer offenen Schachtbauweise geplant. Man kann Leitungen auch flexibel verlegen oder grabenlos unterirdisch durchschieben", bringt Heid eine geschlossene, unterirdische Bauweise ins Spiel. Das überzeugt die Stadt nicht. Neben der technischen Machbarkeit seien auch wirtschaftliche Aspekte für die Wahl der Methode der Leitungsverlegung entscheidend, heißt es auf Anfrage vom Tiefbauamt. Sprich: Die unterirdische Bauweise wäre zu teuer. Außerdem ermögliche die offene Bauweise einen besseren Überblick über die zahlreichen bereits verlegten Leitungen in der dicht bebauten Kaiserstraße. Im Rahmen der Neugestaltung sei dort ohnehin ein vollständiger Umbau der Straße geplant, die mit der Leitungsverlegung kombiniert werden könne.

Meiste Hitzetage bundesweit

Der Erhalt der alten Bäume ist für Heid eine Frage des "Menschenschutzes". Zwar wolle die Stadt 86 neue Bäume pflanzen, doch bis diese den abkühlenden Effekt und Hitzeschutz der bestehenden Platanen erreichen, würden mindestens 30 Jahre vergehen. "Die Kronen der neu gepflanzten Bäume werden erst in einer Generation vergleichbar Schatten spenden und eine entsprechende Wirkung auf das Mikroklima entfalten können", sagt Heid. Zwar verweise die Stadtverwaltung beim Hitzeschutz in der Innenstadt auf den Schatten der umliegenden Gebäude. Doch das reiche bei Weitem nicht aus, sagt Heid. "Es geht beim Hitzeschutz um Temperaturen und nicht nur um Schatten. Wenn man in einen Bereich ohne Bäume kommt, merkt man an einem Hitzetag sofort den Unterschied."