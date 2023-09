Profi-Fußball der Herren: Schland 2024?

Die Taktik des Betroffenheit-Heuchelns und Aktivität-Vorschützens bei gleichzeitigem absoluten Nichtstun wird freilich auch in dieser Sache wieder zur Anwendung kommen. Und sie wird ein großes Chaos verursachen, ein Chaos, das der restlichen Welt einmal mehr zeigen wird, was für ein Land Deutschland ist. Ein Land übrigens, das ja nun sogar bei Amnesty International erstmals in einer Liste der Länder auftaucht, in denen das Recht auf Versammlungsfreiheit zunehmend eingeschränkt werde. Als Beispiele hierfür dienen "Präventivhaft, Schmerzgriffe, repressive Gesetzgebung und Versammlungsverbote".

Kümmern tut's keinen, denn nix kümmert mehr irgendwen. Wie wir Probleme nicht lösen, wie wir Einwander:innen behandeln und die gesamte Einwanderungsfrage gar nicht behandeln; wie wir über die Jahre bei vollem Bewusstsein zum europaweiten Zentrum für Menschenhandel und Sextraffic wurden. Wie unsere Verkehrswege und die gesamte Infrastruktur, wie die Verwaltung und das Gesundheitssystem immer mehr vor die Hunde gehen und so weiter und so fort. Kümmert keinen. Bis es knallt.

Und dann auch noch Doping

Der DFB hat ja nun im Hinblick auf die Euro 2024 und den zwischenzeitlich auch dort drohenden Knall mit den Personalien Nagelsmann (Bundestrainer) und Rettig (Geschäftsführer Sport) erstmal ein bisschen Zeit gewonnen – auch wenn bei Letzterem abzuwarten ist, ob er genauso emsig Veränderungen fordert, wie er das sonst immer vor allem dann tut, wenn er kein Amt bekleidet. In Zeiten, in denen er aktiv beteiligt war am "Business", da war er nämlich auch gerne mal deutlich stiller und weniger fordernd in seinen Forderungen. Und bei Ersterem, beim Bundestrainer – da wird man sehen, ob er in der Lage ist, die Nationalmannschaft so zu orchestrieren und zu dirigieren, dass sie da mitspielt, wo sie von der Klasse ihrer Einzelspieler her zwingend mitspielen müsste – nämlich zumindest in der erweiterten Weltspitze.

Knallen tut es aber womöglich bald in anderen Sportarten. Beim Radsport, in der Leichtathletik – da purzeln die Weltrekorde, da explodieren die Leistungen weiter, da dominiert das Team Jumbo Visma den Straßenradsport derartig, dass die Seriensieger alleine wegen des Mediendrucks ausnahmsweise auch mal den Sepp Kuss die Vuelta gewinnen lassen. Da werden immer schnellere Zeiten gefahren und gelaufen, immer höher und weiter wird gesprungen, immer lauter gemunkelt, im Radsport nicht nur über Mittelchen sondern auch über Motörchen – und im Fußball haben sie sogar mal wieder einen erwischt, den Franzosen Pogba. Da mag sich manch einer erinnern, dass einst ausgerechnet der VfB Stuttgart von 1893 besonders gerne zum Doc nach Freiburg fuhr, für Pillen und Pülverchen und ein Kanülchen hier und da. Klümper-Cocktail Hilfsbegriff. Wie lange es wohl noch dauert, bis das Thema Doping die Welt des Sports einmal mehr erschüttert? Wir geben ab zum Biathlon und Langlauf ...