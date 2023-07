Profifußball der Herren: Die Vorvorgestrigen

Und jetzt fragen sich natürlich alle wieder, woran das liegt. Jeder Stein müsse umgedreht werden, die Jungs werden doch schon in der frühen Jugend total falsch ausgebildet, viel zu wenig Charakter, viel zu viel System. Und das ist alles richtig, was da geschrieben und gesagt wird. Was auch an dieser Stelle schon immer mal geschrieben wurde. Dass die Coaches gecoacht werden müssen, dass die jungen Talente auch eingesetzt werden müssen, dass nicht schon in der E-Jugend das Spielergebnis wichtiger ist als das Spiel. Dass auch mal was anderes versucht wird, nicht immer Nullachtfünfzehn, nicht immer alles so machen, weil halt die anderen es auch so machen.

Zweifel an der Vereinsarbeit

Nun werden beim Deutschen Fußball-Bund DFB schon seit Längerem Konzepte vorgestellt und zur Anwendung gebracht, nach denen die Kinder anders kicken lernen sollen. Und auch das ist sicher alles nicht verkehrt, zwei Tore mehr, viel mit dem Ball spielen und so weiter. Aber wenn das alles Hand und Fuß haben soll, dann möchte ich hier mal ordentliche Zweifel daran anmelden, dass unsere Vereine und die dort überwiegend ehrenamtlich arbeitenden Trainerinnen und Trainer das hinbekommen. Nicht, weil sie es nicht wollten, sondern weil sie es nicht leisten können. Weder zeitlich noch fachlich. Da müssten schon richtig starke Netzwerke von Partnervereinen rund um die großen Sportvereine mit höherklassig kickenden Mannschaften entstehen, wo die Trainer der größeren Clubs von Profis gecoacht werden und das so gewonnene Wissen an ihre Kollegen clubintern und im Netzwerk weitergeben, so dass am Ende die Zahl der Vereine deutlich kleiner wird, wo die Kinder von wöchentlich wechselnden Vätern trainiert werden, die das Training ungefähr so gestalten, wie sie selbst vor 30, 40 oder 50 Jahren trainiert wurden.