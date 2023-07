IBA'27-Festival – Neckarspinnerei: Die Fabrik am Fluss

Am weitesten ist der Umbau des Pentagon gediehen: ein fünfeckiger Nachkriegsbau am oberen Ende des Areals. Sehr niedrig waren früher die Räume im Erdgeschoss und in der ersten Etage. Daher wurden die Decken entfernt. Dadurch gibt es nun weniger Flächen, aber mehr Raum. Fünf Start-ups arbeiten bereits in dem Gebäude. Bei der schönen Lage, direkt am Wasser, könnte Decker sich vorstellen, später einmal mit Wohnungen in Holzbauweise aufzustocken.

Früher Textilien, heute Lithiumbatterien

In einem weitgehend leeren Erdgeschossraum sitzt Nguyễn Thị Ðiḝu Thanh an ihrem Laptop. Sie ist die Geschäftsführerin von Batene, einer Ausgründung des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung, das acht Jahre lang an einer neuen Generation von Lithium-Ionen-Batterien geforscht hat. Ein Metallgewebe – passend zur Neckarspinnerei – spart Gewicht und ermöglicht eine deutlich höhere Energiedichte.