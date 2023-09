Waggons, Contain't und Wagenhalle: Neues vom Nordbahnhof

Sorgen macht sich Winkler auch um die "Neue Schachtel": So nennt Moritz Finkbeiner seinen Container-Club, in dem er ein erstaunlich dichtes, spätabendliches Konzertprogramm veranstaltet, das Stuttgart fehlen würde, wenn er aufgeben müsste. Wo soll er hin, wenn die Container weg müssen?

Es bestehe "ein großer Bedarf an Flächen für informelle Subkultur", steht in der Begründung zum Bebauungsplan. "Um kreatives Potenzial in der Stadt zu halten, müssen Flächen und Räume für Subkultur sowohl geschützt, als auch geschaffen werden, denn Subkultur kann die Identität und das Image der gesamten Stadt prägen und positiv beeinflussen."

Um "Freiräume in der produktiven Stadt" geht es auch in einer Fischbowl-Diskussion am morgigen Donnerstag, veranstaltet von der Vereinigung für Ökologische Ökonomie (VÖÖ), der IBA und dem Kunstverein Wagenhalle, unter anderem mit Vertreter:innen der Berliner Pionierprojekte Haus der Statistik und Kindl-Brauerei.



Die Diskussion am Donnerstag, 28. September im Projektraum der Wagenhalle beginnt um 18 Uhr. Mehr Infos hier, Anmeldung hier.

Zum Projekt Habitat vom Bureau Baubotanik läuft noch bis 8. Oktober eine Ausstellung in der Architekturgalerie am Weißenhof. Am 26. Oktober eröffnet das Habitat als permanente Installation und externe Spielstätte des Theaters Rampe.