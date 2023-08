Grundstücksammler Erich Roth: Bäume statt Briefmarken

Eines seiner vielen Grundstücke befindet sich direkt neben Roths Haus am Wallberg, dem Pforzheimer Trümmerberg. Dieses ist bereits seit Generationen im Besitz der Familie. Als seine Großmutter pflegebedürftig wurde, haben Roths Eltern beschlossen, Stuttgart zu verlassen und dorthin zu ziehen. So kam es schließlich in die Hände des Geografielehrers im Ruhestand. Zur Initialzündung für seine Sammelleidenschaft sollte es ein paar Jahre später kommen: An einem Samstagnachmittag in den 1980er-Jahren wurde direkt neben seinem Grundstück eine Reihe von Bäumen gefällt, alle 80 bis 100 Jahre alt. Das hat ihm wehgetan: "Ich will diese Natur erhalten."

40 Jahre später und um mehr als 80 Grundstücke reicher steht Roth nun in seinem verwilderten Garten und deutet auf einen beachtlichen Baum zwischen Haus und Scheune: eine Libanon-Zeder, gepflanzt am 4. Oktober 1990 anlässlich der Deutschen Einheit. "Ich war so glücklich, dass dieser Ost-West-Konflikt vorbei war." Direkt daneben steht ein finnischer Baum, welchen Roth von einem dreiwöchigen Sommeraufenthalt aus Südskandinavien mitgebracht hat. Etwas weiter unten ein polnischer Apfelbaum, den habe er von Leuten aus Polen geschenkt bekommen. Roth hat eine besondere Vorliebe für internationale und exotische Bäume.