Schlageter-Kurs der KPD: Liebeswerben um die Nazis

Zwischen "faschistischem Mordgesindel" und Kommunisten kam es wenige Tage später zu einem denkwürdigen Zusammentreffen – aber anders, als der Aufruf hätte vermuten lassen. Bei der Veranstaltung am 2. August im Dinkelacker-Saalbau handelte es sich um die erste öffentliche Versammlung der NSDAP nach dem Verbot in Stuttgart. Es gab einen riesigen Auflauf, etwa 3500 Menschen im und bis zu 2500 vor dem Saal, darunter auch viele Kommunisten. Direkt nach dem NSDAP-Propagandisten und Hauptredner Max Weber sprach der KPD-Abgeordnete Remmele.

"Seine Rede war vom Anfang bis zum Ende von allgemeinem Beifall begleitet", ist in einem Polizeibericht nachzulesen. "Zunächst schlug Remmele sehr nationale Töne an und betonte, dass sich die Ziele der Kommunisten und Nationalsozialisten in vielen Punkten berühren; er anerkannte die Begeisterung und den Kampfesmut der Nationalsozialisten, bekämpfte den Standpunkt des Hauptredners in der Rassenfrage." Zwei weitere Veranstaltungen mit Remmele und Nazi-Funktionären folgten. Am 10. August gab es, wieder im Dinkelacker-Saalbau, bei einer KPD-Veranstaltung sozusagen einen Gegenbesuch des württembergischen NSDAP-Geschäftsführers Bodo Kaltenboeck, und am 16. August wurde eine KPD-Veranstaltung im Göppinger Dreikönigssaal von dem lokalen NSDAP-Vertreter Ehni (Vorname nicht bekannt) besucht. Remmeles Rede hier kommentierte die "Göppinger Zeitung" vom 18. August so: "Aus seinen Ausführungen ging unzweideutig ein gewisses Liebeswerben um die Gunst der Nationalsozialisten hervor."

Kampf um "die Seelen der Proletarier"

Remmeles "Liebeswerben" gehörte zum sogenannten "Schlageter-Kurs", den die deutsche KPD im Sommer 1923 kurze Zeit verfolgte, auf Geheiß der Moskauer Komintern, der Dachorganisation der kommunistischen Parteien weltweit. Der Name bezieht sich auf den ehemaligen Freikorpskämpfer Albert Leo Schlageter, der wegen Sabotageaktionen gegen die französischen Besatzungstruppen im Ruhrgebiet im April 1923 verhaftet und am 26. Mai hingerichtet wurde – und fortan unter den extremen Rechten als Märtyrer verehrt wurde.

Die am 11. Januar 1923 begonnene Ruhrbesetzung hatte den Rechten, besonders der NSDAP, extremen Auftrieb gegeben, und die Kommunisten schienen lange ratlos, wie sie dem begegnen sollten. Überlegungen, wie die nationalistische Welle auch für die KPD ausgenutzt werden könnte, gab es aber schon früh. So forderte die Stuttgarter KPD-Reichstagsabgeordnete Clara Zetkin unter dem Titel "Zur Befreiung des deutschen Vaterlandes" etwa zum Sturz der Regierung von Reichskanzler Wilhelm Cuno und zur Bildung einer Arbeiterregierung auf – worauf ihr von Parteigenossen vorgeworfen wurde, die bürgerlichen Parteien rechts überholen zu wollen. In ihrer Haltung zum Faschismus blieb Zetkin aber stets klar: Der müsse strikt bekämpft werden, notfalls mit Gewalt und mit Hilfe einer Einheitsfront mit den Sozialdemokraten, sagte sie am 20. Juni 1923 in einer Rede über die "Gefahren des Faschismus" auf einer Tagung des Exekutivkomitees der Komintern (EKKI) in Moskau. Die Träger des Faschismus sah sie bis in die Arbeiterklasse hineinreichen und forderte daher einen Kampf "um die Seelen der Proletarier, die dem Faschismus verfallen sind".