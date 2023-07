Hitze in Stuttgart: Das wird brutal

Per Pressemitteilung bat die Stadtverwaltung vor wenigen Wochen, "bei anhaltender Trockenheit kein Wasser aus Bächen zu entnehmen". Niedrige Pegelstände seien dort in den vergangenen Jahren vermehrt vorgekommen, hieß es dabei. Die Worte "Klimawandel" oder "Erderwärmung" sind in dem Text nicht zu finden. Dafür "appelliert die Wasserbehörde an die Verantwortung jedes Einzelnen, Wasserentnahmen an den Bächen in Niedrigwassersituationen zu unterlassen".

Bis 2035 will Stuttgart klimaneutral werden, gegenüber 1990 sind die Treibhausgasemissionen bereits um mehr als 40 Prozent reduziert. Das ist so schlecht nicht, auch im internationalen Vergleich. Und dennoch kommt es zu spät, um gravierende Folgen abzuwenden. Die Anpassung läuft schleppend. Die Stadt will mehr Bäume pflanzen, Brunnen bauen, Fassaden begrünen und hat ihr Gießkonzept überarbeitet. Einen Aktionsplan gegen die Hitze, wie ihn beispielsweise Mannheim hat, kann die Landeshauptstadt nicht vorweisen. Allerdings werde gerade an einem gearbeitet, teilt die Verwaltung mit. Solange an dem Werk getüftelt wird, müssen sich Betroffene mit einer Broschüre begnügen: Unter dem Motto "Kühl bleiben im Kessel" hat das städtische Gesundheitsamt Tipps gegen die Hitze gesammelt (in den Worten der Verwaltung: "Bereits heute werden vulnerable Gruppen mit Hilfe von Informationsmaterialien über Hitzeschutzmaßnahmen informiert"). Auf dem Titelblatt grinst uns eine Sonne mit Sonnenbrille entgegen, die Folgeseiten trumpfen mit Ratschlägen auf wie: "Achten Sie darauf, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen", oder auch: "Wer unterwegs ist, kann z.B. an einem Brunnen die Unterarme unter einen kalten Wasserstrahl halten."