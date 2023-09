"Schwäbisches Tagblatt" wird verkauft: Am Ende falsche Kommas

Und dann? Dann verliert er die Lust an seinem Spielzeug. 35 Jahre lang hat er die Stadt mitregiert, seit 1969 so ziemlich alles ausprobiert, was er als rebellisch und unkonventionell empfand. Warum nicht den Mantel von der taz einkaufen? Die Ulmer "Südwestpresse" ist ihm viel zu bieder. Hamlet auf der Seite eins als Aufmacher? Das soll der Wengerter in Wurmlingen schlucken. Nichts scheint unmöglich, in diesen wilden Zeiten.

Aber die Provinz hat ihre Grenzen, und die Goldader ist nicht unerschöpflich. Der Abschwung deutet sich um die Jahrtausendwende an, die Umsatzrendite von einst bis zu 30 Prozent rutscht in den einstelligen Bereich. Auch das "Tagblatt" verliert Auflage und Anzeigen, sein Geschäftsführer und Chefredakteur in Personalunion, also der doppelt entlohnte Christoph Müller, handelt wie jeder x-beliebige Verleger. Er entlässt Personal. Keine Rede ist mehr davon, seine Firmenanteile der Belegschaft zu schenken. Jetzt gilt es, die Braut hübsch zu machen – für den Verkauf an Mitverlegerin Frate, die er, pecunia non olet, eigentlich nie für satisfaktionsfähig gehalten hat. Einen Rausschmiss aus der Konferenz inklusive.

Immer deutlicher schimmere bei Müller der schwäbische Geiz durch sein Kapuzen-Shirt, schreibt der begnadete Erzähler Philipp Maußhardt, dem er beim "Tagblatt" alle Freiheiten gewährt hat, und sein Mentor erwidert, dieser Geiz sei "vom ersten Tag an eingewebt".

Im Jahr 2004 verlässt Müller Tübingen, angeblich um 20 Millionen Euro reicher. Der Verkauf an den Frate-Stamm ist abgeschlossen, im Gepäck hat er seine Sammlung Niederländer Maler, Wohnsitze bezieht er in Berlin und auf der Insel Rügen.

Das "Tagblatt" wird normal und Frate Geschäftsführer

Und das "Tagblatt" wird eine normale Lokalzeitung. Als geschäftsführender Gesellschafter fungiert Alexander ("Xandi") Frate, der 17 Jahre jüngere Ehemann von Elisabeth Frate. Der Kärntner, gestartet im Archiv der Zeitung, bevorzugt BMW-7-er-Modelle, Sterneküche, Mickymaus-Krawatten und Verlegerkongresse. Zusammen mit Verlagsleiter Gerd Waldenmaier, der vom Pfennigfuchserverlag Ippen kommt, intern "Lord Voldemort" (nach dem bösen Zauberer bei Harry Potter) genannt wird, gibt er sich redlich Mühe, den Personalstamm immer schlanker aufzustellen.