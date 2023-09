Daniel Kartmann und der Schwarze Donnerstag: "Die Opferrolle überwinden"

Der Musiker Daniel Kartmann gehörte zu den Verletzten des "Schwarzen Donnerstags", des brutalen Polizeieinsatzes gegen Stuttgart-21-Gegner:innen am 30. September 2010. Auf einem Auge verlor er einen großen Teil seiner Sehfähigkeit. Doch der Tag schärfte auch seinen Blick auf Politik und Gesellschaft.

Studiert hat Daniel Kartmann klassisches Schlagzeug, sechs Jahre an der Musikhochschule Stuttgart bis zum Diplom. Aber eigentlich ist seine Musik der Jazz. Das freie Spielen ohne Notenblatt, mit anderen Musiker:innen interagieren, sich spontan auf Gegebenheiten einlassen, "das kann ich gut", sagt der schlacksige 46-Jährige. Und er tut dies in vielen verschiedenen Ensembles, Sunswept Sunday, The Great Boredom und Kartmann Kollektiv heißen die drei wichtigsten. "Die Improvisation ist mein Medium, fast ein Way of Life". Schon seit er denken kann. Im Nachhinein ein Glück. "Schwierige Partituren im klassischen Bereich schaffe ich oft von der Konzentration nicht mehr, das strengt meine Augen zu sehr an", sagt Kartmann. Auf dem rechten Auge hat er nur noch 20 Prozent Sehfähigkeit. Und auch, wenn er das im Alltag meist kaum noch merkt, weil das andere Auge und gute Brillen doch viel ausgleichen können, macht es sich beim Lesen bemerkbar, da fehle ihm die Ausdauer.

Bis zum 30. September 2010 war er nur ein bisschen kurzsichtig. Im Stuttgarter Schlossgarten demonstrierte er an diesem Tag mit Tausenden anderen gegen den Polizeieinsatz zur Räumung des Parks, der die ersten Baumfällungen für Stuttgart 21 ermöglichen sollte. Am Protest gegen das Großprojekt hatte er sich schon in den Wochen zuvor beteiligt. Oft mit seiner Frau und seinen Kindern, denn die Atmosphäre sei immer positiv und friedlich gewesen, auch mit der Polizei habe es nie Probleme gegeben, "das war eher so ein Miteinander".

Dann begannen die Wasserwerfer zu schießen

Ganz anders am 30. September. Die in voller Montur aufmarschierenden Beamten, deren brutales Vorgehen, der Einsatz der Wasserwerfer. "Eine Grenzüberschreitung der Polizei", nennt es Kartmann, ein einseitig gewaltsames Vorgehen gegen friedliche Menschen. Die in kurzer Zeit vielen Verletzten hätten ihn schockiert, "ich hatte das Gefühl, ich kann hier nicht weg, hier passieren Dinge, die nicht in Ordnung sind, das kann ich nicht zulassen, das ist meine Aufgabe als Bürger". Er sei vorgegangen zu den Wasserwerfern, wurde eingekesselt, die Linien verschoben sich immer wieder, dann begannen die Wasserwerfer zu schießen. Um sich vor dem Strahl zu schützen, habe er sich mit dem Rücken zu ihm gedreht, da sei ihm seine Brille runtergefallen. "Als ich sie aufheben wollte, wurde ich getroffen. Ich war komplett passiv."