Zum Tod von Dietrich Wagner: Traurige Ikone

"Dietrich Wagner war durch dieses Bild zum Gesicht unseres Widerstands geworden", sagt Norbert Bongartz vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Und fügt hinzu: "Obgleich er nie eine prägende Rolle im Widerstand gespielt hatte." Wagner war kein Mensch, den es in den Vordergrund drängte; er war immer wieder auf Demonstrationen gegen das Projekt zu sehen, an den Jahrestagen des "Schwarzen Donnerstags", doch nie auf der Bühne.

Und doch erreichte Wagner durch sein Streben nach juristischer Aufklärung und Wiedergutmachung, unterstützt vom Freiburger Rechtsanwalt Frank-Ulrich Mann, einiges. "Ohne ihn hätte es die gerichtliche Feststellung zur Rechtswidrigkeit des Polizeieinsatzes so nicht gegeben, und wäre es vermutlich auch nicht zur Entschädigung etlicher Verletzter gekommen", sagt Aktionsbündnis-Sprecher Dieter Reicherter. Wagner ist Nebenkläger beim Wasserwerferprozess, über den Kontext sehr ausführlich berichtet und der Ende 2014 abrupt endet. 2016, sechs Jahre nach der Gewalt, bekommt Wagner endlich Schmerzensgeld vom Land zugesprochen. 120.000 Euro, eigentlich zu wenig, nicht einmal genug, sich eine behindertengerechte Wohnung leisten zu können, sagt er damals gegenüber Kontext. Aber: "Was bleibt mir anderes übrig, als mich damit abzufinden?" Bereits ein Jahr zuvor hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei ihm und anderen Verletzten des 30. September entschuldigt. Wagner empfand das, so sein Anwalt Frank-Ulrich Mann, "als große menschliche Geste". Bis zuletzt beharrt das Land aber auf einer Mitschuld Wagners und der anderen Verletzten für ihr Schicksal.

Wagners Fall beschert Boris Johnson einen Dämpfer

Was in Baden-Württemberg weniger bekannt sein dürfte: Wagners Schicksal und sein Engagement hatten auch nachhaltige Folgen in anderen Ländern. Als etwa 2014 der damalige Londoner Bürgermeister Boris Johnson erstmals Wasserwerfer für die städtische Polizei beschaffen wollte, da wurde Wagner von den Gegner:innen dieses Ansinnens zu einer Veranstaltung in das Londoner Rathaus eingeladen. Dort und gegenüber mehreren britischen Medien mahnt Wagner: "England sollte nicht denselben Fehler machen wie andere Länder auf der Welt. Wasserwerfer sind nicht demokratisch."

Zwar hinderte dies Boris Johnson zunächst nicht daran, drei gebrauchte deutsche Wasserwerfer zu kaufen und für über 300.000 Pfund auf- und umzurüsten. Doch er versäumte, beim Innenministerium die notwendige Genehmigung einzuholen – und er hatte seine Rechnung ohne die damalige Premierministerin Theresa May (die er später ablösen sollte) gemacht: Die wies Johnsons Ansinnen brüsk ab, mit Verweis auf medizinische und wissenschaftliche Untersuchungen, die die Gefährlichkeit von Wasserwerfern zeigten, und auf die Unvereinbarkeit mit einer traditionell eher zurückhaltenden britischen Polizeilinie. Gestützt wurde May von ihrem Innenministerium, das, wie die Tageszeitung "Guardian" am 15. Juli 2015 berichtete, "den Fall eines 66-jährigen Stuttgarters anführt, der während einer Demonstration das Augenlicht durch ein Wasserwerfer-Modell verlor, das den von der Londoner Polizei gekauften ähnlich sei."

Auch in Südkorea sorgte Wagners Beispiel, über das Dieter Reicherter bei einem Symposium 2016 stellvertretend berichtete, mit dafür, dass das asiatische Land Wasserwerfer abschafft. "Das war ein toller Erfolg für Dietrich", sagt Reicherter.

In den letzten Jahren lebte Wagner weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2020 erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich aber wieder erholte. Und vor wenigen Monaten heiratete er seine langjährige Lebensgefährtin Erika. Entgegen manchen Presseberichten in der vergangenen Woche war Wagner nicht am Ende ein Stuttgart-21-Befürworter geworden. Tatsächlich hatte er 2019 über Stuttgart 21 gesagt, "jetzt sind fast drei Viertel fertig gebaut, da soll man es in Gottes Namen fertig bauen", was viele aus der Protestbewegung irritierte. Als Dieter Reicherter mit ihm darüber sprach und auch das Alternativkonzept "Umstieg 21" erläuterte, das Wagner offenbar nicht kannte, habe er aber seine Meinung revidiert und betont, "dass er weiter an unserer Seite steht", so Aktionsbündnis-Co-Sprecher Norbert Bongartz.

Am 28. Juni ist Dietrich Wagner an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Die Trauerfeier wird am 10. Juli um 14 Uhr auf dem Stuttgarter Waldfriedhof sein.

Erinnerungen an Dietrich Wagner