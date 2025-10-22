Manuel Hagel: Zaghaftes Zugpferd

Gerade in Talkshows mit dem persönlichen Touch hätte Hagel etliches zu bieten: unter 40, dreifacher Vater, bodenständige Sprache, smarter Auftritt in Runden, in denen er sich wohlfühlt. Er hat einen fast zwanzig Jahre lang zerstrittenen CDU-Landesverband geeint, kann eindrucksvolle Reden halten, ist immerhin Vorsitzender der Unionsfraktionsvorsitzenden in den 16 Bundesländern. Sogar inhaltlich wird er hin und wieder auffällig, beispielsweise mit seiner Philippika gegen das Verbrenner-Aus samt der brieflichen Bitte an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die beschlossenen Neuzulassungsregeln ab 2035 zu stoppen als "praxisfernen Irrweg".

Er mag weder Fernsehen noch den Plenarsaal

Trotz der großen Herausforderung, das Land für seine CDU zurückzuerobern, meidet Hagel die große TV-Bühne aber so konsequent, dass Sendungsmacher:innen sogar auf den Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir zurückgreifen, wenn es – wie am Wochenende im "Bericht aus Berlin" – um die Probleme der baden-württembergischen Autoindustrie geht. Der schwarze Kontrahent bleibt lieber sich und seiner Blase treu: im Sommer ein paar regionale Talk-Auftritte auf dem Stuttgarter Schlossplatz oder im "Black Forest"-Studio in Kirchzarten, Redaktionsbesuche, nach dem Urlaub in den Alpen die Dauerbespielung von Facebook, X und Instagram. Er ist gewieft im Abwickeln selbst kleinteiliger Termine als Grundlage der Selbstinszenierung auf sämtlichen Kanälen der sogenannten sozialen Medien, auch wenn dabei schon mal Abwegiges auftaucht. So wie die aus der Zeit gefallene unfinanzierbare Idee, der Formel 1 wieder ein deutsches Zuhause auf dem Hockenheimring zu geben; oder wenn er Achterbahn fährt, dabei Parallelen zum anstehenden Wahlkampf zieht und mit (vor Angst?) verzerrter Miene die interessante Frage stellt: "Wieso sind wir eigentlich ganz vorne?"

Im Landtag entzaubert sich Manu, wie ihn seine Freunde nennen, dagegen anhaltend selbst, wirkt nervös, betulich, zaghaft, unrund alles in allem. Etwa 25 Mal pro Jahr öffnet das Parlament sein Schaufenster und tagt im Plenarsaal, nicht selten in voller Besetzung mit 154 Volksvertreter:innen. Bis zur Landtagswahl am 8.März finden noch elf Sitzungen statt. Die Termine sind weit im Voraus geplant und kommen alles andere als unerwartet. Sämtliche Vorgänger Hagels haben die vielen Gelegenheiten zur Positionierung genutzt. Der Hoffnungsträger 2026 hat 2025 bisher gerade mal drei gut vorbereitete Reden gehalten.

Günther Oettinger trat in seiner langen Zeit als Fraktionschef (1991 bis 2005) alljährlich zwischen 25 und 30 Mal ans Rednerpult, oft spontan. Natürlich unterstützt er den Nachfolger im Bemühen, Ministerpräsident zu werden. In seinem Lob schwingen aber immer subkutane Botschaften mit. Etwa, wenn er ihn jüngst im "Südkurier"-Interview als "tüchtig", "sehr fleißig" "und auch lernfähig" beschreibt. O-Ton Oettinger: "Er wird jeden Tag besser."

Im Parlament, der Lebensader der repräsentativen Demokratie, ist das nicht zu beobachten. In der Regel kommt Hagel zu spät. Und liefert eine schlechte Kopie von Erwin Teufel, der jeden der eigenen Abgeordneten mit Handschlag zu begrüßen pflegte – allerdings vor der Eröffnung der Sitzung und nicht danach. Der frühere Ehinger Sparkassenfilialleiter hingegen schlendert betont locker durch die Reihen, hält einen Schwatz da und einen anderen dort, ignoriert vollständig die jeweiligen Redner:innen – in der Oktobersitzungswoche beispielsweise seinen Vorsitzendenkollegen Andreas Stoch (SPD) und das für so viele Familien wichtige Thema Kita-Gebühren.