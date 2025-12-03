Rohstoffbedarf: Kein Import von toten Flüssen

Werde KONTEXT:Unterstützer
Ausgabe 766
Kein Import von toten Flüssen

Baden-Württemberg verbraucht heute drei Mal so viel Metall wie vor zehn Jahren. Ein Staatssekretär aus dem Umweltministerium lobt aber, dass ein paar Schraubenmuttern für Daimler Truck jetzt 12 Gramm weniger wiegen. Eine Studie zum Rohstoffhunger beleuchtet die Lage.

Die Förderung von Erz bleibt Drecksarbeit, die gewinnbringende Verarbeitung geschieht im Norden (Symbolbild). Foto: Joachim E. Röttgers

Im Süden der Demokratischen Republik Kongo ist es kürzlich wieder zum Einsturz einer Mine gekommen. Dort schuften Hunderte Arbeiter:innen und Binnenflüchtlinge ohne Arbeitsschutz für einen Hungerlohn. Mindestens 100 Menschen sind dieses Mal gestorben. Ihre geschürften Rohstoffe wie Gold werden – laut der Tagesschau – in Nachbarländer geschmuggelt. So lassen sich das echte Herkunftsland und damit die Menschenrechtsverletzungen beim Abbau nicht zurückverfolgen. Am Ende landen Metalle wie Kobalt, Kupfer und Coltan in wohlhabenden Regionen wie Baden-Württemberg, um dort unseren immer größer werdenden Bedarf an Technologie und Luxus zu stillen.

Der Ressourcenhunger im deutschen Südwesten ist enorm. Bezahlt wird er mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in den Förderländern. Metalle sind besonders begehrt: Obwohl in Deutschland der Metallverbrauch mit 1,5 Tonnen pro Person und Jahr viel höher ist als der weltweite Durchschnitt, findet hierzulande kaum Abbau statt – mit den Folgen für Mensch und Umwelt müssen sich andere Regionen herumschlagen.

In Baden-Württemberg ist der Ressourcenverbrauch pro Person sogar mehr als doppelt so hoch (3,2 Tonnen pro Jahr) wie im deutschen Durchschnitt. Und er wächst: Allein von 2010 bis 2021 hat der inländische Metallverbrauch in Baden-Württemberg um 284 Prozent zugenommen, sich also beinahe verdreifacht. Der Großteil dieses Bedarfs geht auf die Umstellung vieler Infrastrukturen zurück. Zum Beispiel auf die Energiewende und Elektroautos.

Politik tendiert zur Augenwischerei

Diese Zahlen stammen aus einem Zwischenergebnis der Studie "Rohstoffbedarf BW: Analyse, Risikobewertung und Zukunftskonzepte", kurz "RoBW". Darin ermittelten Wissenschaftler:innen des Heidelberger ifeu-Instituts für Energie- und Umweltforschung mit einem Rankingsystem, wie es um Rohstoffe in den Kategorien Menschenrechte, Umwelt, wirtschaftliche Bedeutung, Stabilität des Herkunftslandes (Risiko) und verbrauchte Menge steht. Sie stellen fest, dass die fünf konfliktreichsten Rohstoffe für Baden-Württemberg Aluminium, Kobalt, Lithium, Kupfer und Wolfram sind. Auf dieser Grundlage haben die Forschenden dann mit Akteur:innen in den Hauptabbauländern des jeweiligen Rohstoffs gezielte Interviews geführt. Tote Flüsse in Peru, die Zerstörung von Friedhöfen in Simbabwe und die Vertreibung der lokalen Bevölkerung in der Demokratischen Republik Kongo sind nur wenige Beispiele für all die Folgen des Rohstoff-Extraktivismus. Dass sich die "Investitionsentscheidungen an sozialen und ökologischen Kriterien orientieren" könnten, ist einer von vielen Lösungsvorschlägen an Banken und Unternehmen. Finanziert hat die Studie das baden-württembergische Umweltministerium.

Bei der Vorstellung der Ergebnisse auf der Herbstkonferenz des Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) kommen Expert:innen und Engagierte aus der "Eine-Welt-Bewegung" sowie Politiker:innen aus Baden-Württemberg zusammen. Im Namen des Umweltministeriums hielt der Staatssekretär Andre Baumann (Grüne) noch vor der Präsentation der Studie eine Rede in Vertretung für die Ministerin Thekla Walker (Grüne).

Staatssekretär Andre Baumann nennt ein Positivbeispiel: leichtere Lkw-Muttern. Foto: Jens Volle

Baumann wirkte bemüht, die negative Gesamtbilanz durch ein positives Beispiel zu verschönern. So berichtete der Staatssekretär, dass es auch Ressourceneinsparung beim Metallverbrauch gebe, etwa habe ein Zulieferer von Daimler Trucks, um den Großauftrag für Lkw-Muttern nicht an die Konkurrenz aus China zu verlieren, Muttern mit 12 Gramm weniger Stahl entwickelt – an sich eine schlaue Sache, da hat der Tüftlergeist aus dem Südwesten die Mitbewerber ausgebootet. Doch der Staatssekretär verfehlte das Thema und erklärte nicht, wie Änderungen dieser Art den verdreifachten Metallbedarf einfangen sollen.

Die Tendenz zur Augenwischerei zeigt sich allerdings nicht nur auf Landesebene. Auf der Klimakonferenz COP30 in Brasilien plädierte Friedrich Merz für "Technologieoffenheit" und Wirtschaftswachstum. Doch wie soll eine immer weiter wachsende Wirtschaft in wenigen Jahren klimaneutral werden und Rohstoffe gerecht beschaffen? Bislang haben sich Absprachen und Absichtserklärungen, den immensen Ressourcenverbrauch einzudämmen, als wenig verlässlich erwiesen.

Parallel dazu hat das Bündnis "Netzwerk Rohstoffgerechtigkeit Baden-Württemberg" auf Grundlage der wissenschaftlichen Ergebnisse einige schlüssige Forderungen an das Land Baden-Württemberg formuliert. Die erste und wichtigste ist eine Suffizienz-Strategie: also die Senkung des Rohstoffverbrauchs auf das absolut notwendige Maß.

EU will weiter vom Leid profitieren

Nach der Vorstellung der Studie auf der Herbstkonferenz durch die Wissenschaftlerin Sonja Limberger diskutierte sie auf dem Podium mit den Landtagsabgeordneten Thomas Marwein (Bündnis 90/Grüne), Sebastian Cuny (SPD) und Albrecht Schütte (CDU), die alle eine etwas zu gleichgültige Stimmung ausstrahlten. Man konnte einen Eindruck gewinnen, warum bei dem Thema so wenig passiert: Parteiübergreifend scheinen die Abgeordneten das Thema nicht wirklich verstanden zu haben. Der Grüne Marwein verortete die Hauptschuld für die Probleme bei Diktaturen und korrupten Systemen in den afrikanischen Abbauländern, die eine gerechte Rohstoffgewinnung schwierig machen würden – die eigene Verantwortung reicher Länder beim Extraktivismus spielt da keine Rolle. Forscherin Limberger forderte in der Diskussion schließlich dazu auf, dass Deutschland sich mit seiner Kolonialgeschichte auseinandersetzen sollte. Diese reiche nämlich bis in die heutige Zeit.

Die Protestgruppe Ende Gelände, die oft mit Massenprotestaktionen fossile Infrastruktur wie Kohle und Gas lahmlegt, fasst das deutsche Verhältnis zum Kolonialismus so zusammen: "Die Ausbeutung hat Tradition." Beispiel Batterieproduktion: "Egal welches Erz wir betrachten, das für Elektrobatterien verbraucht wird, wir stoßen immer auf das gleiche Leid, die gleichen Strukturen." Gemeint ist, dass sich im Kern wenig geändert habe. Die meisten Länder des Südens sind zwar heute unabhängig verfasste Staaten, aber wirtschaftlich weiterhin abhängig. Europäische Konzerne kommen und "kaufen" Rohstoffe – zu Handelsbedingungen, deren Machtverhältnisse denen der Kolonialzeit sehr ähnlich sind. Die lebensbedrohliche Drecksarbeit zu Hungerlöhnen bleibt an den Menschen in den Förderländern hängen und die lukrative Weiterverarbeitung findet im globalen Norden statt. Bei der Autoindustrie, dem wichtigsten Wirtschaftszweig für Baden-Württembergs Wohlstand, ist die Wertschöpfungsdifferenz besonders groß. Am Verkaufspreis eines Autos machen die Kosten der Rohstoffgewinnung nur einen Bruchteil aus.

Die EU hat indessen erst kürzlich ihr Lieferkettensorgfaltsgesetz entkernt, das bei allen Schritten internationaler Produktionsprozesse zur Wahrung von Menschenrechten beitragen sollte. Daneben gibt es aber auch höhere Zölle auf verarbeitete Produkte, um die Wertschöpfung in der EU zu halten. Nur Rohmaterialien kommen kostengünstig in die EU. Im Gegensatz dazu empfehlen Limberger und ihre Kolleg:innen in der Studie, dass erstens ein Handel mit Ressourcen auf Augenhöhe im Austausch mit lokalen Akteuren und zweitens die Weiterverarbeitung in den Förderländern notwendige Maßnahmen sind. In den Interviews mit Expert:innen vor Ort sei klar geworden, dass die Menschen vor Ort nicht grundsätzlich gegen Ressourcengewinnung in ihrem Land sind. Aber sie möchten mitreden. Farai Maguwu von "Center for Natural Resource Governance" (CNRG) aus Simbabwe sagt: "Wir würden uns wünschen, dass Unternehmen mit uns in den Dialog treten. Von unseren Erfahrungen lernen. Sich beraten lassen, wie sie am besten operieren können, ohne der lokalen Bevölkerung und der Umwelt zu schaden."

Passend zum Thema
02.04.2025
Protest gegen Lithiumabbau in Portugal
"Wir wissen, dass wir nicht allein sind"

Eine britische Firma will im Norden Portugals im großen Stil Lithium abbauen, für Akkus von E-Autos. Doch die Bewohner:innen der angrenzenden Dörfer wehren sich. Sie kämpfen darum, hier weiterhin ihre traditionelle Art der Landwirtschaft betreiben zu…
09.07.2025
Budgets für Militär und Entwicklungszusammenarbeit
Wofür kein Geld da ist

Schon vor dem neuen Fünf-Prozent-Ziel der Nato haben die globalen Militärausgaben Höchstwerte erreicht. Die Mittel für Hungerbekämpfung und Entwicklungszusammenarbeit, die nur einen Bruchteil der Rüstungsgelder ausmachen, stagnieren dagegen oder…

29.10.2025
500 Jahre Bauernkrieg
Krieg gegen die Bauern?

Nachdem der Aufstand der Bauern 1525 lange Zeit vor allem historisches Dekor auf Volksfesten war, scheint er im Gedenkjahr nun doch Teil unserer Erinnerungskultur zu werden. Dennoch hält unser Autor einige Korrekturen und Ergänzungen für angebracht.

01.01.2025
E-Fuels
Aus für Lindners Träume

Das Ende der Ampel hat auch gute Seiten: Mit dem Rauswurf von Finanzminister Christian Lindner ist es ruhiger um E-Fuels geworden. Zu Recht, denn anders als der FDP-Vorsitzende behauptet, werden synthetische Kraftstoffe fossiles Benzin und Diesel…

13.12.2023
E-Fuels und CO2-Absaugung
Auf der Jagd nach Luftschlössern

Porsche setzt alles daran, synthetisches Benzin als umweltfreundliche Alternative zum Elektroauto anzupreisen. Doch bislang schneidet die E-Fuels-Fabrik in Chile nur in einem Bereich gut ab: beim Greenwashing.

06.09.2023
Zerstörung der Moorflächen
Sumpfrosmarin oder Arbeitsplätze

In Oberschwaben tobt der Streit um die Moore. Eine Bürgerinitiative fordert den Stopp des Abbaus. Die Heilbäder wollen nicht auf ihre Torfbäder verzichten. Und was tut die Politik?
Grüner Landesparteitag
Die Basis rettet das Programm

Die Spitze der baden-württembergischen Grünen wollte um ihr Wahlprogramm eine Wagenburg bauen.…

1 Kommentar
 
  • Hansjörg
    vor 2 Tagen
    Endlich mal ein Artikel zum Thema Ressourcen. Die Endlichkeit dieser bzw. der zunehmende Aufwand diese aus der Erde zu holen wird von der Klimadiskussion sträflich überlagert. Die Klimaänderung verursacht Probleme, denen man gegensteuern sollte, denn Anhalten werden wir die Klimaveränderung nicht,…
Ausgabe 766 / "Nennt mich naiv" / Frieder Kohler / vor 1 Tag 8 Stunden
Frau oder Herr W.B. , wenn Sie den Artikel mit Fragen und Antworten analysiert haben und Ihr Puls wieder im Normbereich ist, entfernen Sie sicher den Namen von Frau Goll hinter den Punkten... Das Sprichwort über den Zusammenhalt der Krähen trifft auf Frau...

Ausgabe 766 / Rollatorsteuer sofort! / B. Letta / vor 1 Tag 9 Stunden
Der letzte Abschnitt ist ein netter Kommentar zur von AfD-Stadträten vorgeschlagenen Fahrradsteuer. Leider wird eine derartig populistische Simulation von Politik bei vielen ahnungslosen Wählern auf fruchtbaren Boden fallen. Das jenseits von...

Ausgabe 766 / "Nennt mich naiv" / W.B. / vor 1 Tag 10 Stunden
Ist bei irgendeinem Untersuchungsausschuss schon mal ein Ergebnis herausgekommen? Eine Krähe hackt der anderen.... Frau Goll würde sicherlich nicht den IM Strobl angreifen, wenn ihre FDP an der Regierung wäre. Warum sollten charakterlose Gesellen...

Ausgabe 766 / Autoritäre für Deutschland / Waldemar Grytz / vor 1 Tag 13 Stunden
Dem alte Hindenburg schwillt noch im Grab der Kamm (oder was sonst noch): Alles richtig gemacht, mit Dekreten geholfen die Demokratie zu zerlegen. Kulturelle Vielfalt? Undeutsch. Und außerdem: Was damals Rechts war kann heute nicht Unrecht sein - allenfalls...

Ausgabe 766 / Kein Import von toten Flüssen / Hansjörg / vor 1 Tag 17 Stunden
Endlich mal ein Artikel zum Thema Ressourcen. Die Endlichkeit dieser bzw. der zunehmende Aufwand diese aus der Erde zu holen wird von der Klimadiskussion sträflich überlagert. Die Klimaänderung verursacht Probleme, denen man gegensteuern sollte, denn...

