Rohstoffbedarf: Kein Import von toten Flüssen

Baumann wirkte bemüht, die negative Gesamtbilanz durch ein positives Beispiel zu verschönern. So berichtete der Staatssekretär, dass es auch Ressourceneinsparung beim Metallverbrauch gebe, etwa habe ein Zulieferer von Daimler Trucks, um den Großauftrag für Lkw-Muttern nicht an die Konkurrenz aus China zu verlieren, Muttern mit 12 Gramm weniger Stahl entwickelt – an sich eine schlaue Sache, da hat der Tüftlergeist aus dem Südwesten die Mitbewerber ausgebootet. Doch der Staatssekretär verfehlte das Thema und erklärte nicht, wie Änderungen dieser Art den verdreifachten Metallbedarf einfangen sollen.

Die Tendenz zur Augenwischerei zeigt sich allerdings nicht nur auf Landesebene. Auf der Klimakonferenz COP30 in Brasilien plädierte Friedrich Merz für "Technologieoffenheit" und Wirtschaftswachstum. Doch wie soll eine immer weiter wachsende Wirtschaft in wenigen Jahren klimaneutral werden und Rohstoffe gerecht beschaffen? Bislang haben sich Absprachen und Absichtserklärungen, den immensen Ressourcenverbrauch einzudämmen, als wenig verlässlich erwiesen.

Parallel dazu hat das Bündnis "Netzwerk Rohstoffgerechtigkeit Baden-Württemberg" auf Grundlage der wissenschaftlichen Ergebnisse einige schlüssige Forderungen an das Land Baden-Württemberg formuliert. Die erste und wichtigste ist eine Suffizienz-Strategie: also die Senkung des Rohstoffverbrauchs auf das absolut notwendige Maß.

EU will weiter vom Leid profitieren

Nach der Vorstellung der Studie auf der Herbstkonferenz durch die Wissenschaftlerin Sonja Limberger diskutierte sie auf dem Podium mit den Landtagsabgeordneten Thomas Marwein (Bündnis 90/Grüne), Sebastian Cuny (SPD) und Albrecht Schütte (CDU), die alle eine etwas zu gleichgültige Stimmung ausstrahlten. Man konnte einen Eindruck gewinnen, warum bei dem Thema so wenig passiert: Parteiübergreifend scheinen die Abgeordneten das Thema nicht wirklich verstanden zu haben. Der Grüne Marwein verortete die Hauptschuld für die Probleme bei Diktaturen und korrupten Systemen in den afrikanischen Abbauländern, die eine gerechte Rohstoffgewinnung schwierig machen würden – die eigene Verantwortung reicher Länder beim Extraktivismus spielt da keine Rolle. Forscherin Limberger forderte in der Diskussion schließlich dazu auf, dass Deutschland sich mit seiner Kolonialgeschichte auseinandersetzen sollte. Diese reiche nämlich bis in die heutige Zeit.

Die Protestgruppe Ende Gelände, die oft mit Massenprotestaktionen fossile Infrastruktur wie Kohle und Gas lahmlegt, fasst das deutsche Verhältnis zum Kolonialismus so zusammen: "Die Ausbeutung hat Tradition." Beispiel Batterieproduktion: "Egal welches Erz wir betrachten, das für Elektrobatterien verbraucht wird, wir stoßen immer auf das gleiche Leid, die gleichen Strukturen." Gemeint ist, dass sich im Kern wenig geändert habe. Die meisten Länder des Südens sind zwar heute unabhängig verfasste Staaten, aber wirtschaftlich weiterhin abhängig. Europäische Konzerne kommen und "kaufen" Rohstoffe – zu Handelsbedingungen, deren Machtverhältnisse denen der Kolonialzeit sehr ähnlich sind. Die lebensbedrohliche Drecksarbeit zu Hungerlöhnen bleibt an den Menschen in den Förderländern hängen und die lukrative Weiterverarbeitung findet im globalen Norden statt. Bei der Autoindustrie, dem wichtigsten Wirtschaftszweig für Baden-Württembergs Wohlstand, ist die Wertschöpfungsdifferenz besonders groß. Am Verkaufspreis eines Autos machen die Kosten der Rohstoffgewinnung nur einen Bruchteil aus.

Die EU hat indessen erst kürzlich ihr Lieferkettensorgfaltsgesetz entkernt, das bei allen Schritten internationaler Produktionsprozesse zur Wahrung von Menschenrechten beitragen sollte. Daneben gibt es aber auch höhere Zölle auf verarbeitete Produkte, um die Wertschöpfung in der EU zu halten. Nur Rohmaterialien kommen kostengünstig in die EU. Im Gegensatz dazu empfehlen Limberger und ihre Kolleg:innen in der Studie, dass erstens ein Handel mit Ressourcen auf Augenhöhe im Austausch mit lokalen Akteuren und zweitens die Weiterverarbeitung in den Förderländern notwendige Maßnahmen sind. In den Interviews mit Expert:innen vor Ort sei klar geworden, dass die Menschen vor Ort nicht grundsätzlich gegen Ressourcengewinnung in ihrem Land sind. Aber sie möchten mitreden. Farai Maguwu von "Center for Natural Resource Governance" (CNRG) aus Simbabwe sagt: "Wir würden uns wünschen, dass Unternehmen mit uns in den Dialog treten. Von unseren Erfahrungen lernen. Sich beraten lassen, wie sie am besten operieren können, ohne der lokalen Bevölkerung und der Umwelt zu schaden."