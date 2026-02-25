Recherche gegen Rechts – christliche Rechte: Bibeltreue im Schwabenland

Klein, aber gefährlich

Unter dem Titel "Die christliche Rechte in Deutschland" hat Lucius Teidelbaum 2018 ein Buch über die Szene veröffentlicht. Dieses konfessionelle Milieu sei "innerhalb der großen Kirchen eine Minderheit", betont er. Entsprechend gering sei der aktuelle Einfluss hierzulande. Dennoch warnt Teidelbaum davor, christlichen Fundamentalismus als Problemfeld zu vernachlässigen. Im Vergleich zu islamistisch motivierten Anschläge werde die Konfession bei rechtsextremen Terrorismus weniger stark in den Vordergrund gerückt. So erinnert Teidelbaum an Anders Breivik, der sich selbst als "konservativen Christen" und "Märtyrer für die Kirche" bezeichnete. Kurz bevor Breivik am 22. Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen ermordete, schrieb er über ein Gebet: "Ich machte Gott klar, dass er, wenn er keine marxistisch-islamische Allianz haben will und nicht will, dass der Islam ganz Europa übernimmt und im Laufe der nächsten hundert Jahre das europäische Christentum verschlingt, auch dafür sorgen muss, dass ein Krieger für das europäische Christentum Erfolg hat."

Die Bereitschaft zur Gewaltanwendung lässt sich auch innerhalb der christlichen Rechten nicht verallgemeinern. Diese ist in sich heterogen. Gemeinsam ist ihnen laut Teidelbaum der "starke Bezug auf konservativ-traditionelle Werte": etwa die heterosexuelle Familie, aber auch Autoritarismus und Hierarchien. Deutlich weniger bedeutend als im klassisch völkischen Nationalismus ist beispielsweise das deutsche Blut. Zudem sei die christliche Rechte laut Teidelbaum weniger flexibel als rechtspopulistische und -radikale Strömungen: "Frauen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu verweigern, bleibt ein zentrales Ziel der christlichen Rechten, ganz unabhängig davon, wie stark oder gering der gesamtgesellschaftliche Rückhalt für diese Position ist." Passend dazu findet laut Umfragen nur etwa ein Prozent der Bevölkerung den Einsatz von Verhütungsmitteln verwerflich. Für wahre Fundamentalist:innen ist aber jeder Sex eine Form der Sodomie, wenn er nicht ausschließlich dem Zweck der Fortpflanzung dient. Und im Alten Testament heißt es nun mal: "Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen; beide haben den Tod verdient." (Levitikus 20,13)

Darauf beruft sich Anselm Urban von der "Baptistenkirche Zuverlässiges Wort Pforzheim", die auch dem Verfassungsschutz aufgefallen ist. So nennt das baden-württembergische Landesamt die kleine Gemeinde in seinen Berichten als eine von zwei evangelikalen Freikirchen, die im Südwesten unter Beobachtung stehen (die andere ist die Evangelische Freikirche Riedlingen). Urban wurde wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem er Homosexuelle als "schmutzige Tiere" bezeichnete, die Mord und Vergewaltigung toll fänden – was in Urbans Forderung mündete, der Staat solle alle "Schwuchteln" hinrichten.

Besucht werden die Predigten der Baptistenkirche Zuverlässiges Wort nur von einer Handvoll Leuten, häufig ist die Personenzahl nicht einmal zweistellig. Doch Urbans Aussagen stehen stellvertretend für eine zunehmende Enthemmung, mit der inzwischen wieder gegen LGBTQ gehetzt wird – und das wird im Südwesten durchaus auch von einigen Evangelikalen mit befördert. Erfahrung damit hat auch der Balinger SPD-Stadtrat Dominik Ochs, der den örtlichen Christopher-Street-Day mit organisiert. Er erklärte dazu gegenüber Kontext, dass die Freikirchen für die Community im vergangenen Jahr ein noch größeres Problem gewesen seien als Rechtsextremist:innen.

