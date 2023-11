Diskursverschiebung nach rechts: Apokalypse und Genderwahn

"Demo für alle" gegen die Bildungsreform in Baden-Württemberg auf dem Stuttgarter Schillerplatz. Foto: Joachim E. Röttgers

Nach Angaben der beiden Forschenden gilt der 1952 geborene Hahne als Begründer von "Idea". Er publizierte als dezidiert christlicher Autor bereits mehrere Bücher: "Nicht auf unsere Kosten!" aus dem Herbst 2021 war auf der Spiegel-Bestsellerliste vertreten. Der Autor "entlarvt die Dummschwätzer und Blender unserer Zeit. In seinen Bestsellern 'Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen' und 'Seid ihr noch ganz bei Trost' bringt er die dreisten Lügen aus Wirtschaft und Gesellschaft auf den Punkt und bezieht klare Haltung", schreibt der Verlag zum Buch.

In politischer Verantwortung in Staat und Kirche sei in Deutschland "ein intellektuell schwachbrüstiges Mittelmaß", in der Regierung und den Kirchenleitungen herrsche mittlerweile eine elende Schwurbelei (gemünzt ist das auf die damalige Corona-Politik). Von dort aus würden die eigentlichen Verschwörungstheorien verbreitet, sagte Hahne, als ihm im Oktober 2022 die Ehrendoktorwürde der freikirchlich orientierten Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule (STH) Basel verliehen wurde.

Vor allem das Gendern ist Hahne ein Dorn im Auge

Und weiter: "Kritiker, die diese elende Schwurbelei der Fast-Allparteien-Ideologie nicht mitmachen, die dieses geistige Wandlitz satt sind, sitzen in den modernen Gulags der Herrschenden". Es gelte "in unserem Land" nur noch "die Ideologie der Halbgebildeten", beklagt Hahne da und sieht sich von einer "queer-pazifistischen Waschlappen-Welt" umgeben. Edel und Probst betonen: "Von der Wissenschaftskritik kann Hahne nahtlos zur Diffamierung der Klima-Proteste übergehen." Fridays for Future sei demnach eine gefährlich dämonische beziehungsweise ideologisierte Klimareligion.

Hahne sieht zudem in Teilen der Kirchen ein "wohlstandsverwahrlostes Christentum" und fürchtet: "Wer heute Winnetou abschafft, schafft morgen die Bibel ab. […] Denn da stehen, nimmt man die Gründe der Karl-May-Kritiker zum Maßstab, viel, viel schlimmere Sachen drin. Schindluder wird nur mit der Bibel gemacht, an den Koran wagt sich keiner." Mit dem Verlust des Christlichen geht, fürchtet Hahne, der gesellschaftliche Niedergang einher: "Wo wir Gott loswerden, geht auch Bildung, Erziehung, Kultur und die Freiheit der Wissenschaft flöten. Wo die Wahrheit nicht mehr gesucht wird, findet man nur noch Lüge! Unsere aktuelle Lage spricht Bände!" Hahnes Rede findet nach Angaben von Edel und Probst vor allem im Kontext der Neuen Rechten Verbreitung, werde aber auch durch die Rezeption bei "Idea" "in den diskursiven Kontext einer dezidiert christlich-konservativen Nachrichtenseite gestellt", betonen die Theolog:innen.

Zentralen Raum nimmt bei Hahne der Protest gegen das Gendern ein. Hier zeigen Edel und Probst auf, wie eng die thematischen Überschneidungen zur Berichterstattung von "Idea" sind. Die Liste der anti-gender Artikel dort sei lang: sei es die Kritik der Kindeswohlgefährdung durch die Thematisierung von Transidentität in der "Sendung mit der Maus", sei es die unkritische Nachricht zur Diskriminierung von ordinierten Frauen in den USA oder der ausführliche Bericht einer "Eheshow" der Freikirche ICF München, in der antifeministische, traditionalistische Rollenbilder gefeiert werden, berichten Edel und Probst.