Kontext-Spendenkampagne: Ein Herz für Wühlmäuse und Erbsenzähler

Der ORF-Moderator Robert Hochner sagte einmal den schönen Satz: "Die Rache des Journalisten am Politiker ist das Archiv." Und da hat er recht. Denn hat man ein Archiv, ob analog in Hängeregistern, digital auf Festplatten oder einfach im Gedächtnis, dann lässt sich damit leicht dem auf die Amnesie der Bürger:innen setzenden Politikermotto "Was geht mich mein Geschwätz von gestern an" begegnen. Ganz wunderbare Sachen lassen sich in so einem Archiv finden! Etwa, wie Stuttgarts Baubürgermeister Peter Pätzold noch vor wenigen Jahren beim Thema Gäubahnstrecke eine komplett andere Positionen vertrat als jene, die er jetzt als schon immer ehern und unumstößlich betrachtet.

Im Archiv zu wühlen, kostet Zeit. Sich über die Jahre ein gutes aufzubauen, erst recht. Bei Kontext leisten wir uns, uns akribisch durch Themen zu wühlen. Um die Strukturen der rechten Pseudo-Gewerkschaft Zentrum Automobil aufzuzeigen, die Geschäftspraktiken des Mammut-Investors Blackrock oder die beeindruckend komplizierte Bürokratie bei der Anerkennung ausländischer Mediziner:innen. Viel Zeit kostet dabei oft nicht nur das Zusammentragen von Fakten, sondern auch, Vertrauen zu Gesprächspartner:innen aufzubauen, wie Kontext-Redakteurin Gesa von Leesen bei ihren Recherchen zu den Arbeitsbedingungen beim Stuttgarter Nobelkaufhaus Breuninger. Und wichtig sind uns auch Themen, die längst vergangen sind, und Personen der Zeitgeschichte, die durch ihr Engagement und ihren persönlichen Kampf Einfluss hatten auf das Heute. Frieda Unger beispielsweise, die badische Rosa Luxemburg, vergessene Ereignisse wie das "Kabelattentat" in Stuttgart, vergessene Berufe wie der "Sitzredakteur".

Diese Akribie und Beharrlichkeit möchten wir uns gerne weiterhin leisten, auch wenn sie viel Zeit kosten. Das können wir, wenn Sie uns unterstützen. Also haben Sie ein Herz für Wühlmäuse, Erbsenzähler und Trüffelschweine – und spenden Sie an Kontext.



Einmalig spenden können Sie per Überweisung auf unser Konto bei der GLS-Bank:

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS

Sie wollen dauerhaft spenden? Dann unterstützen Sie uns mit dem Soli:

www.kontextwochenzeitung.de/soli