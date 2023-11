Aus für Konstanzer Magazin "Karla": "Traurig, enttäuscht, wütend"

Das mit viel Elan gestartete Online-Magazin "Karla" ist gescheitert. Am Ende fehlte das Geld. Das ist ein Verlust für Konstanz, aber auch ein Warnsignal für den Non-Profit-Journalismus.

Der Blick auf den See ist wunderschön. Ein Reiher hockt auf einem Baum vor dem Hotelfenster, darunter schimmert silbern das Wasser, das Weiß der Alpen glänzt in der Morgensonne, ein paar Ruderer ziehen lautlos ihre Bahn. Es ist Ende November, kalt und kurz vor acht. Die Männer, die Christbäume am Ufer aufstellen, sagen, sie hätten die Stadt noch nie so klar gesehen. Postkarte pur.

Konstanz, die Stadt am See, hat es gut, wie es scheint. Ihre 86.000 Einwohner werden von einem CDU-Oberbürgermeister regiert und der örtliche Monopolist, die Tageszeitung "Südkurier", achtet darauf, dass das auch so bleibt. Das war 2020 so, als der Stuttgarter Linke Luigi Pantisano gegen Amtsinhaber Uli Burchardt angetreten war und es so aussah, als könnte er gewinnen. Mit einer Roten-Socken-Kampagne konnte das nochmals verhindert und Konstanz als bürgerliches Gemeinwesen erhalten werden.

Aber es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn sich unzufriedene Nachbarn zusammentun und glauben, sie müssten die Ruhe stören. Es waren vor allem jüngere Menschen, die sich mehr Bewegung wünschten in dem Habitat, das sich dem Fortschritt nahe wähnte, wenn im Rathaus die Klimaneutralität 2035 ausgerufen wurde.