Kontext-Spendenkampagne: Es braucht die andere Stimme

Wie war das nochmal mit dem Sprechzettel der Grünen? Die "Belastungsgrenze" sei erreicht, sollen die Abgeordneten sagen. So stand es in einer Wordingliste zum Thema Migration – und es stand nur in Kontext. Kritisch kommentiert und in voller Länge. Diese Unabhängigkeit, diese Humanität, wollen wir uns bewahren. Dafür brauchen wir weiterhin Sie.

Es braucht die andere Stimme. Dringender denn je. Die Meinungskorridore werden enger, die Attacken gegen Abweichler:innen härter, die Scheren in den Köpfen klappern lauter. Die Konzentration im Mediengewerbe tut ein Übriges dazu. Der Südwestdeutschen Medienholding etwa gehören 16 Tageszeitungen mit teils identischen Mänteln. Das spart Personal, verstärkt den Anpassungsdruck und die Austauschbarkeit der Blätter. Sei’s analog oder digital.

Schauen wir uns die Stuttgarter Zeitungen an. Großen Raum nimmt die Berichterstattung über Wein und Weindorf ein, über erotische Abenteuer, schicke Wohnungen, C-Prominenz und die Autos von Porsche. Keinen Platz bekommen Landräte und Bürgermeister, wenn sie sich darüber beschweren, dass Kommunalpolitik zur Randnotiz wird. Ist nicht sexy. Darüber ist dann nichts in der "Stuttgarter Zeitung", nichts in den "Stuttgarter Nachrichten", nichts in der "Esslinger Zeitung", nichts im "Böblinger Boten", nichts im "Schwarzwälder Boten" zu lesen. Nur in Kontext.

So entstehen stetig wachsende Löcher in den Zeitungen. Und über die schreiben wir. So gut es eben geht. Seit einem Dutzend Jahre.

Das ermöglichen Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Ihren Spenden. Dadurch können alle die gemeinnützige Kontext:Wochenzeitung lesen, ohne Bezahlschranke und nervige Werbung.

Der Weg ist ganz einfach. Er führt über die GLS Bank zu unserem Konto. Unser Dank ist Ihnen jetzt schon gewiss.



Einmalig spenden können Sie per Überweisung dorthin:

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS

Sie wollen dauerhaft spenden? Dann unterstützen Sie uns mit dem Soli:

www.kontextwochenzeitung.de/soli