Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 777
Debatte

Haushaltskürzungen Stuttgart

Am guten Leben sparen kostet zu viel

Haushaltskürzungen Stuttgart: Am guten Leben sparen kostet zu viel
|

Datum:

Die Sauna im Solebad Cannstatt zu schließen zeigt, wie die Stadt Stuttgart öffentliche Räume kommerzialisiert. Weniger betuchten Menschen wird ein Treffpunkt genommen, stattdessen kann ein Unternehmen dort Geschäfte machen. Das ist nicht alternativlos, sondern eine politische Entscheidung, meint unser Gastautor.

Angebot ausgedünnt: Die Stadt Stuttgart will die Saunen im Solebad Cannstatt schließen. Foto: Stuttgarter Bäder
Angebot ausgedünnt: Die Stadt Stuttgart will die Saunen im Solebad Cannstatt schließen. Foto: Stuttgarter Bäder

Der Doppelhaushalt der Stadt Stuttgart für 2026 und 2027 ist beschlossen. Die großen Demonstrationen eines breiten Bündnisses aus Sozialer Arbeit, Kultur, Bildung und Zivilgesellschaft haben am Abstimmungsergebnis im Gemeinderat nichts mehr geändert. Das Spardiktat steht. Gleichzeitig waren und sind die Proteste politisch notwendig, weil sie sichtbar gemacht haben, dass Haushaltsentscheidungen keine neutrale Technik sind, sondern Prioritätensetzungen, die in Körper, Beziehungen und Routinen eingreifen. Mit jeder Kürzung und jeder vermeintlich sachlichen Optimierung stellt sich die grundlegende Frage neu, ob Städte vor allem betriebswirtschaftlich funktionieren sollen oder ob sie Bedingungen für ein gutes Leben für möglichst viele Menschen schaffen müssen. Wenn am guten Leben gespart wird, verschwinden nicht nur Posten in Tabellen, sondern soziale Räume, gesundheitliche Entlastung und Vertrauen in demokratische Gestaltung.

Was bislang auffällig fehlt, ist eine öffentliche Debatte über jene kommunalen Einschnitte, die nicht im politisch aufgeladenen Feld zwischen Kultur und Sozialarbeit verortet sind und dennoch zentrale Funktionen für Teilhabe, Alltag und Gesundheit erfüllen. Kürzungen an Alltagsinfrastrukturen wie den Stuttgarter Bädern kommen leise, kleinteilig und scheinbar unpolitisch daher. Während über Etats, Institutionen und Förderlinien gestritten wird, werden Einschränkungen bei Öffnungszeiten, Personal, Zugänglichkeit und niedrigschwelligen Angeboten häufig als technische Details behandelt. 

Am 19. Dezember 2025 beschloss der Gemeinderat den Doppelhaushalt. Vorausgegangen waren nichtöffentliche Vorberatungen in diversen Ausschüssen. Unter Verweis auf eingebrochene Steuereinnahmen wurde ein strikter Sparkurs festgelegt, der sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stuttgarter Bäder in mehreren konkreten Maßnahmen niederschlägt: Eintrittspreise steigen, für Thermen sollen am Wochenende Zuschläge erhoben werden und Hallenbäder sollen weiterhin während der Freibadsaison für den öffentlichen Betrieb schließen. Was lange mit Personalmangel begründet wurde, erscheint nun offen als Sparmaßnahme. Besonders einschneidend ist die Entscheidung, den Saunabetrieb im Solebad Cannstatt dauerhaft einzustellen. Begründet wird dies mit Sanierungskosten von über zehn Millionen Euro, die nicht eingeplant sind. Stattdessen soll die Fläche an den bereits im Gebäude tätigen Reha-Anbieter ZAR der Nanz medico GmbH & Co. KG verpachtet werden. Die Stadt spart also nicht nur Betriebs-, Personal- und Sanierungskosten, sondern erzielt zusätzliche Pachteinnahmen, während eine öffentliche Diskussion über soziale Funktion, Nutzung und gesundheitlichen Wert weitgehend ausbleibt.

Die Sauna lässt sich nicht so einfach ersetzen

Die Sauna im Solebad ist kein Luxus, sondern Alltagsinfrastruktur. Ihr Abbau trifft Gesundheit, Entlastung und Teilhabe direkt. Für viele Menschen ist dies ein bezahlbarer Ort der Gesundheitsförderung, der sozialen Begegnung und der körperlichen Regeneration gerade dort, wo andere Zugänge zu Sport, Erholung und medizinischer Unterstützung eingeschränkt sind. Die Schließung wird zum Verlust eines grundlegenden öffentlichen Sozial- und Gesundheitsraums. 

Viele Besucher:innen sind Rentner:innen, Erwerbstätige, Menschen mit knappen Budgets oder auch mit eingeschränkter Beweglichkeit. Dass das Bad und die Sauna trotz fehlender Barrierefreiheit so vielseitig und stark genutzt wird, verweist auf den hohen Bedarf und die feste Verankerung im Alltag. Menschen treffen sich dort regelmäßig, kommen ins Gespräch, entwickeln Routinen. Für viele ist der Saunabesuch eine Form selbstorganisierter Gesundheitsvorsorge, die sie sich gerade noch leisten können.

Die Stadt verteidigt die Schließung vor allem damit, dass am Standort ein schon vorhandenes Gesundheitsangebot ausgebaut werde und es in Stuttgart weiterhin ein attraktives Saunaangebot gebe. Diese Argumentation wirkt plausibel, solange man Sauna als austauschbares Element städtischer Infrastruktur versteht. Sie verliert jedoch an Überzeugungskraft, sobald man die konkrete Nutzungssituation ernst nimmt. Mit der Ausweitung des Reha-Angebots verschiebt sich die Logik des Ortes: Wo bislang ein städtisch verwalteter und öffentlich zugänglicher Bereich bestand, entsteht ein privatwirtschaftliches Angebot, das nicht jeder nutzen kann.

Auch der Verweis auf andere Saunen im Stadtgebiet greift zu kurz. Genannt werden das Leuze, das Mineralbad Berg, die Sauna im Stadtbad Heslach sowie ein zukünftiger Standort in Zuffenhausen. Aber: Das Leuze ist regelmäßig überfüllt, das Mineralbad Berg hat weniger Angebote, und das Hallenbad Heslach inklusive Sauna ist während der Freibadsaison geschlossen. Der angekündigte Standort in Zuffenhausen existiert bislang nicht. Stadtweit entsteht so eine reale Lücke, besonders östlich des Neckars. Wer bislang das Solebad genutzt hat, muss in überlastete Alternativen ausweichen oder verzichten.

Das ist neoliberale Spar- und Verwertungslogik

Hinzu kommt ein allgemeiner Trend zur Privatisierung durch Vermietung öffentlicher Bäder, der über das Solebad hinausgeht. In mehreren Stuttgarter Bädern werden seit Jahren Flächen und Zeitfenster an private Anbieter vergeben, etwa für Kursangebote von Aquafit der privatwirtschaftlich organisierten ATX-Training GmbH. Diese blockieren mit über 130 Kursen pro Woche Zeit und Beckenflächen, oft genau dann, wenn viele Menschen schwimmen wollen. So wird öffentlich finanzierte Infrastruktur schrittweise kommerzialisiert: Aus allgemeiner Daseinsvorsorge werden kostenpflichtige Spezialangebote. Ärmere Menschen verlieren, Unternehmen verdienen.

Die Schließung der Sauna ist kein Einzelfall und kein bloßer Sachzwang, sondern Ausdruck einer neoliberalen Kommunalpolitik. Kosten, Einnahmen und Verwertungspotenziale rücken in den Vordergrund, während defizitäre Angebote selbst dann als Problem gelten, wenn sie zentrale Alltagsfunktionen erfüllen. In Zeiten klammer Kassen gerne als Notwendigkeit präsentiert, ist die Entscheidung gegen Sanierung und für die Ausweitung eines privat betriebenen Reha-Betriebs letztlich eine fiskalische Prioritätensetzung. Formal bleibt die Fläche in städtischem Eigentum, die Stadt wird zur Vermieterin. Faktisch wird sie der allgemeinen Nutzung dauerhaft entzogen. Sparpolitik zeigt sich hier nicht nur als offener Abbau, sondern als Funktionswandel durch Privatisierung. Weil solche Eingriffe weniger Aufmerksamkeit erzeugen als Kürzungen in Kultur oder Sozialarbeit und Betroffene seltener politisch organisiert sind, setzt sich diese Politik oft geräuschlos durch. 

Dichtgemacht: Seit Sommer 2022 ist das Stadtbad Cannstatt geschlossen, weil die Sanierung als zu teuer gilt. Foto: Jens Volle

Dichtgemacht: Seit Sommer 2022 ist das Stadtbad Cannstatt geschlossen, weil die Sanierung als zu teuer gilt. Foto: Jens Volle

1994 eröffnete Stuttgart das Solebad mit Sauna in einem sozial prekären Stadtteil und trotz hoher Schulden. Damals wurde selbst bei knapper Kasse in die Daseinsvorsorge investiert. Heute wird weiterhin ein bisschen gebaut, aber bevorzugt dort, wo Angebote institutionell gut nutzbar sind: Das Sportbad Neckarpark dient vor allem Vereinen, Schulschwimmen und Wettkampf, für spontane Alltagsnutzung bleibt wenig Zeit. Gleichzeitig verschwand das Stadtbad Cannstatt, weil die Sanierung als zu teuer gilt; ob der Neubau in Zuffenhausen tatsächlich ein wohnortnahes Alltagsbad wird, ist offen. 

Die Stadt soll ein gutes Leben für alle organisieren

Am Solebad wird sichtbar, was der Rückbau öffentlicher Alltagsinfrastruktur konkret bedeutet. Der Verlust eines niedrigschwelligen Ortes für Gesundheit, Begegnung und Entlastung senkt Lebensqualität, weil vertraute Routinen wegbrechen und Alternativen oft teurer oder überlastet sind. In einem zweiten Schritt trifft dies auch die demokratische Bindungskraft, weil als alternativlos präsentierte Entscheidungen und spürbare Verschlechterungen im Alltag den Eindruck erzeugen, Politik sei keine verlässliche Adresse mehr, was rechte Parteien wie die AfD aufgreifen können, indem sie solche Erfahrungen in Anti-Establishment-Erzählungen übersetzen, ohne Lösungen zu bieten.

Zum Sachverhalt gehört aber auch: Weder das Solebad noch Stuttgart sind Einzelfälle. Kommunale Haushalte stehen bundesweit unter permanentem Konsolidierungsdruck. Einschnitte ins gute Leben werden dann gerne als alternativlos dargestellt. „Die Konsolidierung wird für uns alle spürbar sein, das sage ich offen. Manche Leistungen werden reduziert, Projekte verschoben und Gebühren oder Steuern angehoben“, erklärte Stuttgarts Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU). Eine Aussage, die Verteilungsfragen unsichtbar macht. Wenn eine Stadt ihre Finanzprobleme deshalb ausgerechnet dort „löst“, wo Menschen mit wenig Geld und wenig Einfluss Gesundheit, Erholung und soziale Kontakte organisieren, ist das kein neutrales Verwaltungshandeln, sondern eine harte politische Entscheidung mit sozialen und demokratischen Kosten. 

Wer dagegen Bäder, Saunen und andere öffentliche Einrichtungen als Teil des guten Lebens versteht, denkt Kommunalpolitik als Gestaltungspolitik und das System kommunaler Finanzierung und Zuständigkeiten als politisch veränderbar. Also muss der Konflikt nach oben getragen und die Verteilungsfrage doppelt gestellt werden: politisch, weil Aufgaben nach unten an die Kommunen verlagert werden, ohne dass Zuständigkeiten und Mittel im gleichen Maß mitwandern. Und finanziell, weil unten gekürzt, verteuert und reglementiert wird, während oben Vermögen geschont und Reichtum kaum zur Finanzierung öffentlicher Infrastruktur und sozialer Grundversorgung herangezogen wird. Genau an dieser Stelle entscheidet sich, ob Kommunalpolitik weiterhin Sparverwaltung bleibt oder wieder zur Gestaltungspolitik werden kann, die das gute Leben praktisch ermöglicht. 


Mark Schwarz ist Soziologe, Doktorand und arbeitet an der Fakultät Architektur und Stadtplanung der Universität Stuttgart. Er forscht zu Aushandlungen im öffentlichen Stadtraum bei Nacht unter Regulierung, Ökonomisierung und sozial ungleichen Zugängen. Er besucht selbst gerne die Stuttgarter Bäder und hat die Petition zum Erhalt der Saunen im Solebad Cannstatt initiiert.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

24.12.2025
Haushalt 2026/27 der Landeshauptstadt Stuttgart
Eine halbe Million für Selfies

Der Stuttgarter Doppelhaushalt ist verabschiedet, die öko-soziale Mehrheit im Gemeinderat war keine. Die Grünen haben sich mit der CDU zusammengetan. War wohl einfacher.

1 Kommentar
10.12.2025
Land beschließt Nachtragshaushalt
Große Zahlen mit vielen Nullen

Finanzpolitik in Zeiten wie diesen ist Mangelwirtschaft. Statt ernsthaft über neue Einnahmequellen nachzudenken, werden in Baden-Württemberg an der einen Stelle Löcher gestopft, um an anderen neue aufzureißen. Daran ändern auch die 13 Milliarden Euro…
03.12.2025
Kürzungen beim Stuttgarter Staatstheater
"Ich bin jetzt supernervös"

Die gesamte Kulturszene Stuttgarts zittert vor den Beschlüssen zum städtischen Doppelhaushalt am 19. Dezember. Auch die Stuttgarter Staatstheater werden von Kürzungen betroffen sein. Opernintendant Viktor Schoner erklärt, was das für sein Haus…

4 Kommentare
26.11.2025
Haushalt der Stadt Stuttgart
Stuttgart könnte noch teurer werden

Die Sparvorschläge der Verwaltung haben es in sich. Wohnen, Bauen, Schwimmen, Sterben kosten vielleicht bald mehr. Entschieden wird kurz vor Weihnachten.
05.11.2025
Haushalt in Karlsruhe und Stuttgart
Kommunen am Limit

In Stuttgart und Karlsruhe fehlen Hunderte Millionen Euro. Die Folgen spüren Bürger:innen direkt – von teureren Kitas bis zu geschlossenen Bädern. Der Sparkurs könnte tiefe Spuren hinterlassen.

2 Kommentare
16.07.2025
Haushaltsnot in Karlsruhe
Sparen, bis es kracht

Deutschlands Kommunen geraten zunehmend unter Spardruck, sogar im reichen Südwesten – mit tiefgreifenden Folgen für das öffentliche Leben. Wo die Finanznot wächst, stehen Kultur, Soziales und Klimaschutz zur Disposition. Karlsruhe steht exemplarisch…

3 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 777 vom 18.02.2026

AfD-Programm zur Bildungspolitik
Homeschooling statt Schulpflicht

Sie will die Schulpflicht abschaffen, einen Numerus Clausus für die fünften Klassen, und Vielfalt…

3 Kommentare
Recherche gegen Rechts – Lokaljournalismus
"Wir verstehen uns als Chronisten"

Die Journalisten Alexander Roth und Peter Schwarz berichten seit Jahren für den Zeitungsverlag…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

1 Kommentar verfügbar

  • Bettina Kienzle
    vor 15 Stunden
    Antworten
    Man kann das Jonglieren unserer Steuergelder und die Planung unserer Stadt beim besten Willen weder verstehen, noch gut heißen. Aber die Gehälter der im Landtag arbeitenden werden regelmäßig saftig erhöht. Dafür hat man gerne Geld zur Verfügung. Was hier für viele Bürger kulturell zerstört wird und…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 777 / O heiliger Bimbam / Emilia Lewandowski / vor 6 Stunden 33 Minuten
Manuel Hagel ist ein Schein-Riese. Ein Unscheinbarer. Ein Fähnchen-im-Wind-Typ. Für was steht er, für wen steht er - nix genaues weiß man nicht. Gegenüber einem Cem Özdemir, zu dem man parteipolitisch stehen mag wie man will, kommt er daher wie der...

Ausgabe 777 / Rand und Rampenlicht / Peter / vor 7 Stunden 6 Minuten
Guter Text, nur der Doppelpunkt nervt.

Ausgabe 777 / O heiliger Bimbam / Nappkarl / vor 7 Stunden 38 Minuten
Wenn man die politische Entwicklung des Herrn Hagel betrachtet kommt man zum Schluss: Ehingen liegt offensichtlich in Bayern. Eine gewisse Nähe ist wohl nicht zu verleugnen.

Ausgabe 777 / Homeschooling statt Schulpflicht / Erhard Korn / vor 8 Stunden 7 Minuten
Zum Drill bekennt sich die afd offen, zur körperlichen Züchtigung nur ihre Follower.

Ausgabe 87 / Stenzels Strich / Oliver Stenzel / vor 8 Stunden 51 Minuten
Hallo Karin Huppmann, ne, mit Hans Joachim Stenzel/Zelli besteht keine mir bekannte Verwandtschaftsbeziehung, die Nachnamensgleichheit ist mir aber auch schon seit längerem aufgefallen. Teilen seines Werks stehe ich aber auch eher skeptisch gegenüber,...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!