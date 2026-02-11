Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 776
Politik

Soziale Themen im Landtagswahlkampf

Alles andere als Luxus

Soziale Themen im Landtagswahlkampf: Alles andere als Luxus
|

Datum:

In der Gesundheits- und Sozialwirtschaft in Baden-Württemberg sind 845.000 Menschen beschäftigt. Sehr viel mehr als in der Autoindustrie. Die Arbeitsplätze können nicht verlagert werden in Länder mit Dumpinglöhnen, sie gelten alle als systemrelevant – und spielen im Landtagswahlkampf keine Rolle.

Sozialwirtschaft auf Sparkurs gesetzt. Foto: Julian Rettig
Sozialwirtschaft auf Sparkurs gesetzt. Foto: Julian Rettig

Der Sozialstaat ist unter Druck wie noch nie zuvor in der Bundesrepublik. Mythen von einem angeblich unbezahlbar gewordenen System dominieren viele Debatten. Die Botschaft von Arbeitgeberverbänden und Lobbyisten droht sich festzusetzen, dass nur wenn die Wirtschaft brummt, ein im internationalen Vergleich ohnehin bescheidenes Rentenniveau zu finanzieren sei, genauso die Gesundheitsversorgung – Stichwort: Zahnbehandlung – oder Teilzeitbeschäftigung.

"Ich gönne ihm seine Teilzeit"

Auch der baden-württembergische Landtag leistete sich in seiner letzten regulären Sitzung am 5. Februar eine Debatte zur Teilzeit und den gesellschaftlichen Vorstellungen, die hinter dem Lifestyle-Vorwurf stecken. Zwei Frauen aus der Grünen-Fraktion – Sarah Hagmann und Marilena Geugjes – debattierten pointiert und mussten sich von Zwischenrufern beschimpfen lassen. "Die CDU verspricht Wachstum, liefert aber nur Verunsicherung und treibt damit einen Keil in unsere Gesellschaft", so Hagmann (Betriebswirtin, Mutter von zwei Kindern). "Die Vorschläge, die aus der CDU kommen, sind so weit von der Lebensrealität der Menschen entfernt, dass es mich beschämt, denn wir sitzen hier, weil wir gewählt wurden, um diese Menschen zu vertreten", sagte Geugjes (Politikwissenschaftlerin, Mutter von zwei Kindern). Überreaktionen von CDU-Männern auf Reden von weiblichen Abgeordneten, zumal von grünen, haben eine lange Tradition. Waltraud Ulshöfer etwa musste sich in den 1980er-Jahren für ihre Darstellung von Zusammenhängen zwischen Agrarproduktion und verunreinigter Muttermilch Äußerungen à la "Da gerinnt ja jede Milch" anhören. Vieles hat sich seither geändert, auch weil deutlich mehr Frauen als früher dem Parlament angehören. Manches wiederum gar nicht. Als Geugjes auf die Abwesenheit von CDU-Fraktionschef Manuel Hagel während des gesamten Tagesordnungspunkts zu sprechen kam ("Schade, dass er nicht da ist, um uns zuzuhören, aber ich gönne ihm seine Teilzeit"), erregte dies den Koalitionspartner sehr: "Haben Sie so Panik vor der Landtagswahl, dass das hier Ihr Niveau ist?", wollte ein Abgeordneter in gehobener Lautstärke wissen. "Man muss aufpassen, was man sagt", empfahl ein anderer, und ähnlich drohend ein Dritter: "Sie wissen schon, dass es auch einen 9. März gibt?"  (jhw)

Die Debatte ist geprägt von Misstrauen, denn die Forderungen gehen von der Unterstellung aus, ein zu großer Teil der Bevölkerung nutze soziale Errungenschaften missbräuchlich zum eigenen Vorteil aus und überdehne kaltblütig die Regeln. Vorläufiger Höhepunkt ist die Idee des neuen CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt Sven Schulze, für Bürgergeldempfänger:innen eine Arbeitspflicht zu erlassen.

Immer stärker wird sogar die Bezahlbarkeit von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Kitas oder Ganztagsschulen problematisiert. Viele Kommunen in Baden-Württemberg mussten – wie auch die Landeshauptstadt – vor Weihnachten Sparhaushalte beschließen. Dabei ist es der öffentlichen Hand nicht verboten, Konzepte zur Eröffnungen neuer Einnahmequellen zu entwickeln. Auf allen Ebenen könnte der Staat tätig werden, fänden sich politischen Mehrheiten. Wer aber wie jüngst die SPD Konzepte zur Erbschaftssteuer vertritt, wird unverzüglich von interessierten Vermögenden in Misskredit gebracht.

Erst vergangene Woche stellte Die Linke im Bundestag eine in ihrem Auftrag vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erstellte Studie vor, wie der Staat durch eine angemessene Vermögenssteuer zu mehr als 5,6 Milliarden Euro zusätzlicher Einnahmen im Jahr allein für Berlin und mehr als 100 Milliarden bundesweit kommen könnte. Die Linke ist es auch, die im Landtagswahlkampf einen Landesplan gegen Armut und für Teilhabe verlangt. Und fordert, dass das Land für die Kommunen und die freie Wohlfahrtspflege ein verlässlicher Partner sein soll.

Wenigstens kursorisch behandeln die Grünen in ihrem Programm die Belange von Notfallhilfe, Prostitutionsberatung oder sozialpsychiatrischer Dienste im Zusammenhang mit Bildung, Alter und Gleichstellung. Die SPD verspricht unter anderem, die Sanierung einschlägiger Gebäude finanziell zu unterstützen. Der CDU ist die Wohlfahrtspflege drei Sätze im Kapitel "Familienland" wert.

Soziale Spitzenverbände halten dagegen

Die "Liga Baden-Württemberg", ein Zusammenschluss der elf Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, will in den verbleibenden gut drei Wochen bis zum Wahltermin am 8. März dagegenhalten: mit mehreren Veranstaltungen im ganzen Land und mit der Kampagne "Soziales ist Zukunft". Gespräche mit den demokratischen Parteien haben stattgefunden, "Auf ein Mauldäschle" war Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir in die Landesgeschäftsstelle geladen, ebenso sein CDU-Pendant Manuel Hagel. Letzterer konnte leider keinen Termin zum Gedankenaustausch finden, dabei hätten ihn Wohlfahrtsexpert:innen sehr gern empfangen, um ihn mit vielen Zahlen, Daten und Fakten bekanntzumachen.

So blieb es dem einstigen Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vorbehalten, vegetarische Maultaschen zu fertigen und sich aus erster Hand informieren zu lassen. 13 Prozent aller Erwerbstätigen im Land arbeiten in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, etwa die Hälfe in Einrichtungen der Liga-Verbände: darunter Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie und Rotes Kreuz. Arbeitsplätze werden hier nicht gestrichen, sondern geschaffen, fast 20.000 im Jahr 2024. Der Anteil an der Bruttowertschöpfung im Land beträgt knapp zehn Prozent, Tendenz ebenfalls steigend.

Der Auftrag der Spitzenverbände, die sich 1952 unmittelbar nach der Gründung des Südweststaats zusammengeschlossen haben, ist in Artikel 87 der Landesverfassung festgeschrieben: Neben der Mitwirkung an der Gesetzgebung wird in der Satzung ausdrücklich die "Pflege und Stärkung der sozialen Verantwortung in der Bevölkerung" genannt. Besonders wichtig ist es der Liga gegenwärtig, im Wahlkampf die Bedeutung von Kosten und Nutzen hervorzuheben. "Jeder früh in Unterstützung und Prävention investierte Euro verhindert Folgekosten, die um ein Vielfaches hoher lägen, würden diese Leistungen nicht erbracht oder wegfallen", weiß Marco Lang, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Jeder Euro, der für "Frühe Hilfen" ausgegeben wird – etwa in die aufsuchende Beratung junger Familien, in lokale und regionale Unterstützungssysteme – spart 13 Euro Folgekosten. In der Suchthilfe sind es zwischen 13 und 34 Euro, je nach Schwere der Krankheit, in der Migrationsberatung für Erwachsene sogar 26.

Enorme Bandbreite an Herausforderungen

Fachleute können nicht verstehen, dass solche durch wissenschaftliche Studien belegten Erkenntnisse nicht durchdringen. "Mit unserer Kampagne", sagt die Liga-Geschäftsführerin Manuela Mayer, "wollen wir auch gegen das Ohnmachtsgefühl antreten." Es gebe so viele Menschen im Haupt- und im Ehrenamt, die engagiert und mit viel Herz bei der Sache seien, "die mit gelebter Demokratie die demokratische Gesellschaft stärken". Sie hätten "es verdient, dass wir uns mit aller Kraft für sie einsetzen".

Manuela Mayer, Geschäftsführerin der Liga Baden-Württemberg. Foto: privat

Manuela Mayer, Geschäftsführerin der Liga Baden-Württemberg. Foto: privat

Niemand kann sich auf Nichtwissen berufen, erst recht nicht die Wahlkämpfer:innen. Schon vor Monaten hatte die Liga ihre Vorschläge für die nächste Legislaturperiode publik gemacht, die weit über die Kernaufgaben hinausgehen. Sie will zeigen, "wo die Politik jetzt handeln muss, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und allen Menschen Teilhabe und Perspektiven zu ermöglichen". 

Dass vulnerable Gruppen und nicht nur sie geschützt werden müssten, zieht sich wie ein roter Faden durch den Vorschlägekatalog. Zugleich wird die Anpassung an den Klimawandel in dem Dokument beispielhaft genannt für die enorme Bandbreite an Herausforderungen und Möglichkeiten. Die rund 10.000 Einrichtungen im Land böten ein riesiges Effizienzpotenzial, wenn das Geld zur energetischen Sanierung da wäre: für Kindertages-, Begegnungs- oder Familienbegegnungsstätten, für Hospize, Werkstätten, Tafelläden, Beratungsstellen oder Notfallwohnungen.

Nach der Gebäuderichtlinie der EU müssen Gebäude mit einem Heizenergieverbrauch ab 151 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr ohnehin bis 2030 saniert werden - das betrifft rund ein Drittel des Gesamtbestands. Einen konkreten Vorschlag, woher das Geld kommen könnte, liefert die Liga gleich mit: Mittel, die im Sondervermögen des Bundes für die Infrastruktur auf Landesebene vorgesehen sind, müssten für die Sanierung von Gebäuden der sozialen Daseinsvorsorge verwendet werden, denn Immobilen der freien Wohlfahrtspflege seien Teil der relevanten Infrastruktur.

Auf Wiedervorlage werden bei den Koalitionsverhandlungen nach der Wahl etliche Vorhaben stehen, denen die CDU zwar im Koalitionsvertrag von 2021 zugestimmt hatte, die aber schlussendlich versandeten. Allen voran die Fachkräfteoffensive für Sozial- und Gesundheitsberufe: Vor fünf Jahren wurden sie von Grün-Schwarz als "wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge" aufgeführt, der den gesetzlichen Auftrag erfülle, "unser Land sozial auszugestalten". Selbst zu priorisierende Bereiche werden genannt: "die Integration von Migrantinnen und Migranten, Inklusion, Begleitung von Kindern und Familien". Bei der Betreuung und Beratung älterer Menschen sei von einem steigenden Fachkräftebedarf auszugehen. Einer Statistik der Industrie- und Handelskammer zufolge fehlen im Land bis 2035 rund 850.000 Fachkräfte. Gerade in der Wohlfahrtspflege sei ein beschleunigtes Anwerbeverfahren dringend vonnöten. Die Frage nach dem Warum kann die Liga leicht beantworten: "Ohne Sozialwirtschaft keine Wirtschaft", lautet eine ihrer Kernpositionen.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

24.12.2025
Haushalt 2026/27 der Landeshauptstadt Stuttgart
Eine halbe Million für Selfies

Der Stuttgarter Doppelhaushalt ist verabschiedet, die öko-soziale Mehrheit im Gemeinderat war keine. Die Grünen haben sich mit der CDU zusammengetan. War wohl einfacher.

1 Kommentar
10.12.2025
BAMF will keinen syrischen Azubi
Integration bis zur Abschiebung

Ausbildung läuft, Sprache sitzt ganz gut, Wohnung in Hechingen ist vorhanden: Hussain Salan könnte zufrieden sein. Fünf Jahre nach seiner Flucht aus Syrien ist er in Deutschland angekommen. Aber der deutsche Staat will ihn nicht.

3 Kommentare
03.09.2025
Arbeitspflicht für Asylbewerber:innen
Die CDU und die faulen Ausländer

Die Stuttgarter CDU will Asylbewerber:innen zur gemeinnützigen Arbeit für 80 Cent pro Stunde verpflichten. Freiwilligkeit habe bisher nicht funktioniert, argumentiert sie. Diejenigen, die solche Arbeitsplätze anbieten, zeichnen ein völlig anderes…

9 Kommentare
05.03.2025
Tarifrunde Öffentlicher Dienst und Pflege
Drei Fachkräfte auf 37 Patienten

Drei Feministinnen im typischen "Frauenberuf": Luna Monteiro Bailey, Jessica Geiß und Elena Saitta sind examinierte oder angehende Pflegefachkräfte im Klinikum Stuttgart. Ein Job, den sie großartig finden – wären da nicht die Arbeitsbedingungen. Die…

1 Kommentar
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 776 vom 11.02.2026

AfD und "Prüf"-Demos
Kontrolle ist besser

Bundesweit gehen Menschen dafür auf die Straße, ein AfD-Verbotsverfahren einzuleiten. Am Samstag…
Erwachsenenbildung und Demokratie
BAMF blockiert Integration

Volkshochschulen sind eine wichtige Säule der Demokratiebildung, Teilhabe und Integration. Doch…

2 Kommentare
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

1 Kommentar verfügbar

  • Werner
    vor 3 Tagen
    Antworten
    Also ich bin jetzt echt beeindruckt, was für ein Einspaarpotential mit Prävention möglich ist. Ein Euro gegen 13 Euro Folgekosten bei Beratung junger Familien. Bei anderen sogar noch mehr. Vielleicht liegt ja das Problem in der Politik darin, dass jetzt investiertes Geld, erst in einer oder gar…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 776 / Genossin Courage / Schahin Heydari / vor 6 Stunden 43 Minuten
Kein einziges Wort über den Völkermord in Palästina, welcher erst mit deutscher Hilfe stattfinden konnte. Deutsche Waffen und deutsche Sanktionsblockaden haben es ermöglicht, 20-000 offizielle und Zehntausende unoffizielle kleine Kinder lebendig zu...

Ausgabe 776 / BAMF blockiert Integration / Alex / vor 18 Stunden 27 Minuten
Bamf hat auch wie jedes Jahr die Ausschreibung Bgz gemacht, Träger haben hunderte Projekte eingereicht, mussten von Juni bis Dezember auf eine Antwort warten, dann endlich Mitte Dezember die Absagen oder Zusagen und eine Woche danach wurde auch den...

Ausgabe 776 / Genossin Courage / MichaK / vor 1 Tag 3 Stunden
Ist es eigentlich eine nicht unterdrückbare spontane Abweichung von der neuronalen Norm alles zu Antisemitismus zu erklären was einem nicht passt? Oder ist es ein über Jahre erlernte rethorische Magie? Sie können mir diese Frage sicher beantworten! Wenn...

Ausgabe 776 / Staatsbürgerschaft abgelehnt / Philippe Ressing / vor 1 Tag 5 Stunden
Ja ja und glechzeitig wird der korrupte Clan der Pahlevis als die demokratische Alternative zu den Killer-Mullahs bei uns auf den Thron gehoben. Selbst in der TAZ gerierte sich am 13. Februar ein Interviewer des Schah-Sohnes als Steigbügelhalter einer...

Ausgabe 776 / Genossin Courage / Philippe Ressing / vor 1 Tag 5 Stunden
Ja auch die Linken haben ihre verbalen 'Säulen-Heilige' - Insofern ist Frau Reichinnek zwar ein polemischer Lichtblick. Aber: Ohne eine renitente und aktive Basis - innerhalb und außerhalb der Parlamente und Parteistrukturen - verblasst der Glanz...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!